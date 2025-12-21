Accordo Contratto Servizi in Italia

Le Federazioni Servizi di CSdL CDLS e USL hanno sottoscritto con Anis e Osla il verbale di pre-accordo per il Contratto Collettivo del Settore Servizi. Gli aumenti retributivi previsti sulla base dell’inflazione programmata sono dell’1,90% per il 2025, dell’1,80% dal 2026, del 2% dal 2027, mentre il 2028 e il 2029 vedranno un incremento in busta paga dell’1,80%.

L’andamento dell’inflazione sarà monitorato per prevedere una copertura massima del 3% se sarà superiore, mentre se inferiore andrà a incidere sull’aumento previsto per l’anno successivo. L’incremento reale delle retribuzioni sarà del 4% totale, così suddiviso: dal 1° gennaio 2025: 1,10%, dal 1° gennaio 2026: 1,20%, dal 1° gennaio 2027: 0,60%, dal 1° gennaio 2028: 0,60%, dal 1° gennaio 2029: 0,50%.

Dall’inizio del 2027, i lavoratori con 11 anni consecutivi di servizio presso la stessa azienda, vedranno un ulteriore riconoscimento in busta paga: pari al 2,5% della retribuzione tabellare. Gli arretrati saranno corrisposti al termine delle procedure referendarie sui luoghi di lavoro, a cui sarà sottoposto il verbale di accordo per la validità ‘erga omnes’.