Accordo con i giovani per una nuova Italia

Mons. Gian Carlo Perego, presidente della Fondazione Migrantes, ha sottolineato l’importanza di stabilire un “patto con i giovani” durante un convegno a Roma organizzato dall’Inps e dalla Fondazione Migrantes. Ha evidenziato che molti giovani italiani cercano opportunità all’estero mentre coloro che sono nati o vivono in Italia, ma non hanno la cittadinanza, si sentono italiani e chiedono maggiore attenzione da parte dello Stato verso le loro fragilità sistemiche, che ostacolano una crescita serena verso l’età adulta.

Nel 2023, l’Inps ha erogato oltre 310.000 pensioni all’estero, per un totale di circa 1,6 miliardi di euro, destinati a 160 Paesi. Gabriele Fava, presidente dell’Inps, ha ribadito che il tema dell’emigrazione non può essere ridotto a semplici statistiche; ogni numero rappresenta scelte personali significative. L’obiettivo dell’Inps è garantire che i lavoratori migranti possano affrontare il trasferimento e l’inizio di nuove attività con serenità, sostenendo il diritto alla libera circolazione dei lavoratori.

Fava ha inoltre enfatizzato l’importanza di un’integrazione qualificata nel contesto dell’immigrazione. Ha affermato che in presenza di una domanda di manodopera qualificata nel tessuto produttivo, è fondamentale intercettare e integrare queste risorse in modo ordinato e regolare. Questo approccio rappresenta una necessità per affrontare le sfide attuali del mercato del lavoro e promuovere un processo di integrazione sostenibile e proficuo.