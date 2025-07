Accordo commerciale Ue-Usa: le sfide dopo i dazi ridotti

Il recente incontro tra Stati Uniti e Unione Europea ha portato a un’intesa preliminare sui dazi commerciali, tuttavia molti dettagli rimangono da definire. L’accordo, annunciato dal commissario europeo al Commercio Maros Sefcovic, segna un passaggio significativo nel dialogo commerciale tra le due potenze, mirando ad evitare una guerra commerciale.

Sefcovic ha sottolineato che l’intesa raggiunta rappresenta un miglioramento rispetto alla possibilità di dazi al 30% che avrebbero potuto entrare in vigore. È stato stabilito un abbassamento dei dazi al 15% per la maggior parte delle esportazioni europee verso gli Stati Uniti, mentre rimane aperto il dibattito su diverse categorie, inclusi beni agroalimentari e alcolici.

Negoziazioni specifiche continuano per determinare quali prodotti americani possano beneficiare di esenzioni dai dazi nell’UE. I beni agroalimentari europei, considerati “sensibili”, manterranno la protezione esistente. Tra questi ci sono carne, pollame e zucchero, le cui attuali condizioni non verranno modificate.

Per quanto riguarda l’acciaio e l’alluminio, si prevede un’applicazione di dazi del 15% su quote storiche, mentre l’export di auto europee sarà soggetto alla stessa aliquota generale. Inoltre, l’accordo include la creazione di un elenco di beni su cui si applicherà il dazio zero, aperto a ulteriori aggiunte.

Le discussioni proseguono anche sulla regolamentazione digitale, con Bruxelles che ha negato qualsiasi accordo relativo alla tassazione digitale. Infine, nonostante alcune riserve espresse da paesi membri come Germania e Francia, Sefcovic ha assicurato che tutti gli Stati membri sono stati costantemente informati sui progressi delle trattative.