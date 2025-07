Accordo Banca Sella e Confartigianato: sostegno alle imprese

Il recente accordo tra Confartigianato Pordenone e Banca Sella segna un passo importante per il supporto finanziario alle imprese locali. L’intesa mira a facilitare l’accesso al credito e a fornire consulenze specializzate, riducendo i tempi di attesa per i servizi richiesti.

Sottoscritto il 10 luglio, l’accordo prevede che le aziende associate possano beneficiare di condizioni vantaggiose per l’utilizzo dei servizi bancari, con offerte specifiche per gli artigiani. Un aspetto rilevante è la possibilità di usufruire di tariffe agevolate anche per il servizio Pos pagobancomat.

Un tavolo permanente di confronto tra Confartigianato e Banca Sella sarà istituito per monitorare costantemente le necessità di credito delle imprese e promuovere innovazioni in linea con le tendenze emergenti nel settore finanziario. Questa collaborazione consentirà di adattare l’offerta di servizi finanziari alle esigenze specifiche delle attività locali.

Inoltre, Banca Sella si impegna a garantire una rapida assistenza e consulenza alle imprese associate, pur mantenendo la discrezionalità nella valutazione del merito creditizio. L’accordo rappresenta quindi un’importante opportunità per le imprese artigiane della zona, favorendo le loro possibilità di crescita e sviluppo.