Accordo Andos e Federfarma per prevenzione cancro in Italia

L’11 dicembre a Roma è stato formalizzato un accordo di collaborazione tra l’Associazione nazionale donne operate al seno e Federfarma, che rappresenta oltre 18.500 farmacie. La campagna “Screening oncologici: 5 buoni motivi per fare prevenzione” impegnerà le farmacie associate in un’opera di sensibilizzazione sulla partecipazione ai programmi di prevenzione secondaria delle neoplasie, con particolare attenzione alle donne.

Le statistiche più recenti hanno messo in luce una partecipazione non ottimale ai percorsi di diagnosi precoce. Solamente il 53% delle donne nella fascia di età 50-69 anni aderisce all’esame mammografico, nonostante l’elevata incidenza del carcinoma mammario. Per il tumore del colon-retto, il ritardo diagnostico incide negativamente sulla prognosi, mentre per il carcinoma della cervice uterina lo screening è uno strumento potenzialmente risolutivo.

I tassi di adesione ai tre programmi di screening gratuiti previsti in tutte le Regioni d’Italia sono ancora insoddisfacenti. Flori Degrassi, presidente nazionale Andos, ha osservato che è necessario fare una campagna per invogliare sempre più donne e uomini a sottoporsi ad esami che non presentano alcuna controindicazione. La migliore arma di difesa e tutela della salute pubblica è un’accurata diagnosi precoce come quella offerta dai programmi di prevenzione organizzati e offerti dalle Asl.

Andos rappresenta pazienti che hanno dovuto affrontare le difficoltà legate alla neoplasia mammaria e al relativo intervento chirurgico e quindi conoscono bene i benefici della prevenzione secondaria in termini di aumento di tasso di sopravvivenza e di possibilità di guarigione. nostro dovere promuovere una nuova cultura della prevenzione del cancro e per farlo abbiamo deciso un’alleanza strategica con le farmacie.

Il presidente di Federfarma Marco Cossolo ha spiegato che il sindacato ha accolto con convinzione la proposta di collaborazione da parte di Andos onlus nazionale in quanto l’attività di prevenzione e screening rientra a pieno titolo tra quelle svolte quotidianamente nell’ambito della Farmacia dei servizi. La sinergia con le associazioni dei pazienti è fondamentale per costruire una solida rete di tutela della salute sul territorio, in grado non solo di curare ma anche di fare prevenzione e promuovere una maggiore consapevolezza dell’importanza di aderire agli screening che vengono proposti ai cittadini dal Servizio sanitario nazionale.