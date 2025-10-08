Accordi sull’intelligenza artificiale: il caso Nvidia e xAI

Le grandi aziende tecnologiche stanno siglando accordi significativi nel campo dell’intelligenza artificiale. L’ultima novità riguarda la collaborazione tra Nvidia e xAI, la startup fondata da Elon Musk. Tuttavia, si tratta di un accordo più complesso di un semplice investimento bilaterale. Nvidia parteciperà a un round di finanziamento da 20 miliardi di dollari, cifra che potrebbe ancora aumentare.

Il piano prevede la creazione di una società veicolo, in cui confluiranno 7,5 miliardi di dollari in azioni e 12,5 miliardi in prestiti, utilizzati per acquistare i processori Nvidia. Questi processori saranno poi noleggiati a xAI per cinque anni, supportando Colossus 2, il principale data center della startup a Memphis. Questo modello di noleggio consente agli investitori di recuperare il loro capitale.

Nvidia investirà circa 2 miliardi di dollari in azioni, con Valor Capital a guidare questo segmento. Altri investitori, come Apollo Global Management e Diameter Capital Partners, parteciperanno alla componente debitoria. Va notato che questa notizia contraddice quanto affermato in precedenza da Musk, che aveva dichiarato che xAI non stava raccogliendo capitali.

Questa operazione si colloca in un contesto in cui l’intelligenza artificiale sta attirando enormi investimenti. Recentemente, OpenAI ha siglato un accordo multimiliardario con Advanced Micro Devices, e ha concluso una partnership con Oracle da 300 miliardi di dollari. Anche Nvidia sta collaborando con OpenAI per fornire chip per i data center.

xAI ha già raccolto circa 10 miliardi di dollari e ha bisogno di ulteriore capitale, visto che spende circa 1 miliardo di dollari al mese. Gli azionisti di Tesla saranno coinvolti nella decisione di investire in xAI. L’interesse per l’intelligenza artificiale è in forte crescita, con le aziende tecnologiche che hanno raccolto circa 157 miliardi di dollari quest’anno, segnando un aumento del 70% rispetto all’anno precedente.