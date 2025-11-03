Accoltellamento a Milano, indagini in corso sulla fuga dell’aggressore

Una donna di 43 anni è stata accoltellata a Milano, in piazza Gae Aulenti, intorno alle 9 del mattino di lunedì. L’aggressore, dopo averla colpita alle spalle con un lungo coltello da cucina, è fuggito.

La vittima, che ha segnalato l’aggressione ai carabinieri mentre veniva soccorsa in ospedale, è stata immediatamente assistita dal personale dell’Areu. Il marito, allertato, è giunto sul posto in bicicletta.

L’arma, un coltello di cucina, era conficcato nella schiena della donna. Nonostante fosse cosciente, le sue condizioni sono risultate gravi, tanto da richiedere il trasferimento in ospedale Niguarda in codice rosso. Sul luogo dell’evento sono intervenute un’ambulanza e un’automedica.

Attualmente, le indagini sono in corso, condotte dal Nucleo radiomobile dei carabinieri, per ricostruire la dinamica dell’accaduto e rintracciare l’aggressore.