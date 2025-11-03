19.3 C
Roma
lunedì – 3 Novembre 2025
Attualità

Accoltellamento a Milano, indagini in corso sulla fuga dell’aggressore

Da stranotizie
Accoltellamento a Milano, indagini in corso sulla fuga dell’aggressore

Una donna di 43 anni è stata accoltellata a Milano, in piazza Gae Aulenti, intorno alle 9 del mattino di lunedì. L’aggressore, dopo averla colpita alle spalle con un lungo coltello da cucina, è fuggito.

La vittima, che ha segnalato l’aggressione ai carabinieri mentre veniva soccorsa in ospedale, è stata immediatamente assistita dal personale dell’Areu. Il marito, allertato, è giunto sul posto in bicicletta.

L’arma, un coltello di cucina, era conficcato nella schiena della donna. Nonostante fosse cosciente, le sue condizioni sono risultate gravi, tanto da richiedere il trasferimento in ospedale Niguarda in codice rosso. Sul luogo dell’evento sono intervenute un’ambulanza e un’automedica.

Attualmente, le indagini sono in corso, condotte dal Nucleo radiomobile dei carabinieri, per ricostruire la dinamica dell’accaduto e rintracciare l’aggressore.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

Articolo precedente
Tom Odell ‘Heal’: Testo e Significato della Canzone
Articolo successivo
Energia pulita e accessibile a Londra per le case popolari
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.