Accoltella e uccide la moglie a Samarate, brutale aggressione nel cortile di casa

Femminicidio a Samarate, in provincia di Varese, nella serata di oggi intorno alle ore 19. Una donna di 55 anni è stata brutalmente aggredita e uccisa dal marito mentre si trovava nella sua auto, parcheggiata nel cortile del condominio. L’uomo, secondo le prime ricostruzioni, ha raggiunto la moglie e l’ha colpita ripetutamente con un coltello. I soccorsi sono giunti rapidamente sul luogo dell’aggressione e hanno trasportato la donna in condizioni gravissime all’Ospedale di Legnano. Tuttavia, nonostante gli sforzi dei medici, la donna è deceduta poco dopo il suo arrivo a causa delle ferite subite. I carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio sono stati immediatamente allertati e hanno riuscito a rintracciare e bloccare il presunto aggressore a poca distanza dal luogo del delitto. Attualmente, l’uomo è in custodia e sarà interrogato nelle prossime ore. Gli inquirenti, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Busto Arsizio, stanno conducendo accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e le responsabilità dell’uomo. È in corso la raccolta di testimonianze e l’acquisizione di elementi utili per ricostruire il contesto in cui è avvenuta la violenza. Questo tragico episodio evidenzia una volta di più la drammatica realtà del femminicidio e la necessità di affrontare con urgenza le problematiche legate alla violenza di genere.