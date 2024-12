Accoglimento del Ricorso per lo Studente di Abbiategrasso

Un ragazzo di 16 anni dell’Istituto Professionale Lombardini di Abbiategrasso, espulso dopo aver aggredito un professore e rompendogli il naso, potrà tornare a scuola. La decisione è stata presa dall’organo di garanzia regionale del Ufficio Scolastico Regionale (Urp) a seguito di un ricorso presentato dai genitori del ragazzo. L’organo ha contestato l’espulsione, affermando che un allontanamento definitivo avrebbe compromesso irrimediabilmente il percorso educativo dello studente. La vittima dell’aggressione, il docente Rocco Latrecchiana, aveva inizialmente dichiarato di prendere in considerazione di lasciare l’insegnamento.

Il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, aveva denunciato l’incidente, esprimendo solidarietà al professore e annunciando l’espulsione del ragazzo. Valditara ha sottolineato l’importanza di ripristinare il principio della responsabilità individuale tra gli studenti e la necessità di adottare misure per prevenire atti di violenza nelle scuole, a protezione di docenti e studenti.

L’episodio risale al 15 ottobre, durante il primo giorno di insegnamento di Latrecchiana. Quest’ultimo aveva rimproverato uno studente per il disturbo causato dalla musica proveniente da un smartphone. In risposta, il ragazzo aggressore aveva reagito in modo violento, mandando il professore a terra e colpendolo con calci e pugni. In seguito a questo attacco, Latrecchiana aveva subito la frattura del naso e stava valutando di abbandonare definitivamente l’insegnamento.

L’espulsione è stata contestata dai legali della famiglia del 16enne, che hanno fatto presente anche la mancanza di supporto adeguato per il ragazzo e la necessità di un percorso di recupero educativo, come previsto dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti. L’organo di garanzia ha evidenziato conflitti di interesse all’interno del consiglio di classe, oltre all’esclusione della famiglia del ragazzo dai processi decisionali.

Ora, dopo la decisione dell’organo di garanzia, il ragazzo potrà continuare la sua formazione, ma resta da vedere come questa vicenda influenzerà l’ambiente scolastico e le misure di sicurezza future per docenti e studenti.