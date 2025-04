Accoglienza Clienti per Eventi, Stand e Negozi

Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Titolo del lavoro: Accoglienza Clienti In Eventi / Stand / Negozi



Azienda: Talent Marketing



Descrizione del lavoro: Siamo una affiatata agenzia di marketing e comunicazione, dal 2008 puntiamo a creare valore aggiunto per i nostri partner commerciali organizzando e gestendo campagne di sensibilizzazione su tutto il territorio nazionale.Selezioniamo nuove risorse da inserire nello staff per ricoprire l’importante ruolo di promozione e vendita presso eventi organizzati. L’attività lavorativa si svolgerà presso store/fiere/ concerti/ centri commerciali/ librerie /ed eventi di ogni genere, differenti ogni settimana. Il lavoro è svolto sempre in team.Offerta:Formazione costante e gratuita – parallela all’attività lavorativaAmbiente di lavoro meritocratico, incoraggiante e dinamicoContratto da incaricat* alle venditeOpportunità di partecipare a viaggi, webinar e workshop formativi in Italia e all’esteroOrari di lavoro flessibili e concordabili settimanalmente.Il/La candidato/a ideale:è ambizioso/a e motivato/a al raggiungimento degli obiettivi di performanceha abilità commerciali ed orientamento alla venditaha voglia di crescere professionalmenteha ottime doti comunicative e relazionaliTi diamo la libertà di scegliere quando lavorare: full time o per un part time verticale di almeno 2 giorni pieni. Ci organizziamo su disponibilità settimanali con totale flessibilità oraria e organizzativa assecondando le esigenze degli eventi che ci ospitano.Mandaci subito la tua candidatura: le selezioni sono aperte!



Luogo: Reggio Emilia