Accise Carburanti: Benzina in Calo, Diesel in Aumento

Il Governo Meloni ha introdotto nuove accise sui carburanti, riducendo quelle sulla benzina e aumentando quelle sul diesel, entrambi di 1,5 centesimi al litro. Questa modifica, validata da un decreto nell’ambito della riforma fiscale, avrà un impatto economico variabile per gli automobilisti. Secondo il Codacons, gli automobilisti a gasolio vedranno aumentare i costi annuali di 364,5 milioni di euro, mentre quelli che utilizzano benzina risparmieranno complessivamente 374,5 milioni.

Le nuove aliquote stabiliscono che l’accisa sulla benzina scende a 713,40 euro per mille litri, mentre quella sul diesel sale a 632,40 euro. Questo riallineamento era stato anticipato dal Ministero dell’Economia per ridurre i sussidi ambientali dannosi.

La questione delle accise non è nuova. Nel 2019, Giorgia Meloni, allora all’opposizione, criticava l’elevato peso delle tasse sui carburanti. Nel gennaio 2023, la premier ha promesso un futuro taglio delle accise, ma l’attuale governo ha optato per il riallineamento piuttosto che per una riduzione generale.

Secondo Assoutenti, le tasse sul carburante attualmente gravano per il 61,1% sulla benzina e per il 57,2% sul diesel, rendendo l’Italia uno dei paesi con i prezzi più alti in Europa. Nel 2023, su una spesa totale di 70,9 miliardi di euro per i carburanti, circa 38,1 miliardi sono stati destinati allo Stato tramite Iva e accise. In termini di prezzo al netto delle tasse, l’Italia occuperebbe posizioni molto più favorevoli.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it