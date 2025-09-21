Accettatore Campioni

Attività previste:
- Accettazione campioni per il settore Food
- Archiviazione verbali di campionamento
- Gestione campioni in arrivo da sedi esterne
Requisiti:
- Esperienza preferibile in mansioni analoghe
- Buona conoscenza del Pacchetto Office (Excel avanzato)
- Conoscenza di Autocad è un plus
- Orientamento al cliente
- Proattività
- Problem solving
Offriamo:
- Incorporazione diretta in azienda a tempo determinato
- Percorso di acquisizione di competenze specializzate
- Sviluppo professionale continuo
- Contesto solido e in rapida espansione
L’annuncio è rivolto a entrambi i sessi e a persone di tutte le età e nazionalità.
Se sei interessato, invia la tua candidatura!
