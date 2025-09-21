Accettatore Campioni

Per la sede di Oderzo, Lifeanalytics cerca un/a Addetto/a Accettazione Campioni FOOD.

Attività previste:

Accettazione campioni per il settore Food

Archiviazione verbali di campionamento

Gestione campioni in arrivo da sedi esterne

Requisiti:

Esperienza preferibile in mansioni analoghe

Buona conoscenza del Pacchetto Office (Excel avanzato)

Conoscenza di Autocad è un plus

Orientamento al cliente

Proattività

Problem solving

Offriamo:

Incorporazione diretta in azienda a tempo determinato

Percorso di acquisizione di competenze specializzate

Sviluppo professionale continuo

Contesto solido e in rapida espansione

L’annuncio è rivolto a entrambi i sessi e a persone di tutte le età e nazionalità.

Se sei interessato, invia la tua candidatura!