Accettatore Campioni

Per la sede di Oderzo, Lifeanalytcs ricerca un/a Addetto/a Accettazione Campioni FOOD.

La persona selezionata avrà le seguenti responsabilità:

Accettazione campioni per il settore Food

Archiviazione verbali di campionamento

Gestione campioni in arrivo da sedi esterne

Requisiti:

Preferibile esperienza in mansioni analoghe

Buona conoscenza del Pacchetto Office (Excel avanzato)

Conoscenza di Autocad costituisce un plus

Orientamento al cliente

Proattività

Problem solving

Offriamo:

Inserimento diretto in azienda a tempo determinato

Percorso di acquisizione di competenze specializzate

Sviluppo professionale continuo

Contesto solido e in rapida espansione

L’annuncio è rivolto a entrambi i sessi e a persone di tutte le età e nazionalità.

Se sei interessato/a, inviaci la tua candidatura!