Lavoro

Accettatore Campioni

Offerte di Lavoro

Per la sede di Oderzo, Lifeanalytcs ricerca un/a Addetto/a Accettazione Campioni FOOD.

La persona selezionata avrà le seguenti responsabilità:

  • Accettazione campioni per il settore Food
  • Archiviazione verbali di campionamento
  • Gestione campioni in arrivo da sedi esterne

Requisiti:

  • Preferibile esperienza in mansioni analoghe
  • Buona conoscenza del Pacchetto Office (Excel avanzato)
  • Conoscenza di Autocad costituisce un plus
  • Orientamento al cliente
  • Proattività
  • Problem solving

Offriamo:

  • Inserimento diretto in azienda a tempo determinato
  • Percorso di acquisizione di competenze specializzate
  • Sviluppo professionale continuo
  • Contesto solido e in rapida espansione

L’annuncio è rivolto a entrambi i sessi e a persone di tutte le età e nazionalità.

Se sei interessato/a, inviaci la tua candidatura!


