Accettare il caos: la mia incapacità di gestire le sfide

L’ex vincitrice del Grande Fratello, Serena Garitta, ha condiviso le sue riflessioni sull’evoluzione del programma e sulla sua esperienza personale. Garitta, che ha vinto nel 2004, ha notato significative differenze rispetto alle edizioni attuali, in particolare l’impatto dei social media. Oggi, i concorrenti partono spesso da una certa notorietà, mentre lei si è sentita autentica e senza pretese all’epoca. Sebbene apprezzi il programma, ha ammesso di aver perso interesse per le edizioni recenti, soprattutto dopo la transizione al GF Vip.

La Garitta ha anche discusso della gestione del denaro vinto, rivelando di aver speso rapidamente i 220.000 euro ottenuti. Nonostante ciò, la sua carriera nel mondo della televisione è duratura e soddisfacente; dopo il GF, ha intrapreso una carriera come inviata e ha partecipato a diversi programmi televisivi. Ha riconosciuto che, sebbene in passato sognasse di avere un lavoro stabile, ora è grata per il suo percorso e non si è mai trovata senza lavoro.

Riguardo ai suoi rapporti con gli ex concorrenti, ha confessato di mantenere contatti con alcuni, ma non si sente attratta dall’idea di ripetere l’esperienza del GF poiché la considererebbe ridondante. Inoltre, ha parlato della sua evoluzione personale e della sua visione dell’amore, notando un cambiamento nella sua prospettiva rispetto al passato. Infine, ha ammesso di avere difficoltà nella gestione delle finanze e ha riflettuto sul valore di vivere il presente piuttosto che risparmiare per il futuro.