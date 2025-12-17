Accessori per viaggi aerei in Italia

Capire cosa mettere nel bagaglio a mano per affrontare un volo più o meno lungo può essere meno semplice di quanto sembri. Tra aeroporti affollati, imbarchi infiniti, cabine che oscillano tra il clima tropicale e il gelo polare, viaggiare bene in aereo richiede gli accessori giusti e un minimo di strategia. I voli invernali hanno una loro mitologia: la batteria che muore a metà viaggio, il collo che si ribella, il bagaglio a mano in cui non c’è praticamente nulla, ma è pieno zeppo.

Per questo motivo, è stato messo a punto un elenco di 10 accessori utili per i viaggi in aereo che rendono migliore ogni momento passato in quota. Tra questi ci sono gli auricolari pensati per ascoltare la nostra playlist preferita anziché il turbinio dei motori, un cuscino cervicale ergonomico, un paio di calze a compressione graduata che aiutano la circolazione e una coperta da viaggio che risolve l’eterno dilemma dell’aria condizionata impossibile da regolare.

Inoltre, è stato selezionato l’abbigliamento giusto per volare d’inverno, come capi tecnici che tengono caldo senza ingombrare, perfetti per chi decolla da un aeroporto gelido e atterra in un clima ancora più gelido oppure diverso. Sono stati scelti anche gadget da valigia che tornano utili anche per i bagagli in stiva, come organizer che comprimono i vestiti e li proteggono da pioggia o liquidi versati.

Un esempio di accessorio utile è la valigia Eastpak Resist’r Case S, che offre due scompartimenti per posizionare vestiti e accessori che rimangono in posizione grazie a due pannelli con chiusura di sicurezza, e utilizza ruote raggiate in plastica e gomma molto silenziose e con capacità di rotazione a 360 gradi. Il peso di questa valigia è di soli 3,73 Kg e presenta due chiusure tsa con combinazione per proteggere il contenuto.