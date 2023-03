Accessori essenziali per il cucciolo di cane: quali sono quelli indispensabili

Accessori essenziali per il cucciolo di cane, da avere sempre a disposizione e per il benessere del nuovo arrivato. Scopriamo, insieme, quali sono i must have.

Quando arriva nelle nostre vite un cucciolo di cane, tutto cambia nell’organizzazione della casa e del suo spazio. Con un cagnolino nell’ambiente domestico, bisogna fare in modo di assicurargli attenzioni e comfort utili al suo benessere. Vediamo, allora, quali sono gli accessori essenziali per il cucciolo di cane.

Accessori essenziali per il cucciolo di cane: i must have

Ci sono alcuni accessori indispensabili per l’arrivo di un cucciolo in casa. Si tratta di oggetti che non possono mai mancare nella sua routine quotidiana, dalla ciotola del cibo fino ai giocattoli per divertirsi. Leggiamo meglio qui di seguito.

Se si ha intenzione di adottare un cucciolo di cane, occorre sapere che, prima di noi, ci saranno le attenzioni da dedicare a questa piccola creatura, che farà totale affidamento sul suo padrone.

Come con ogni animale domestico, un cucciolo a quattro zampe ha le stesse necessità di un neonato, bisogna prendersene cura come se fosse un piccolo essere umano.

Prima di adottare un cane, quindi, è bene capire se si è pronti a farlo, perché ruberà molto del nostro tempo e serviranno pazienza e tanto amore per farlo crescere sano e felice.

Molto importante, poi, per accogliere il cucciolo di cane in casa nel miglior modo è avere con sé tutte quelle cose che possono farlo vivere bene e che lo facciano sentire curato e protetto.

Esistono accessori essenziali per il cucciolo di cane e, alcuni di essi, sono conosciuti da tutti i padroni di Fido. Ecco quali sono.

Ciotole per il cane

Partiamo dalle ciotole, perché devono essere due, una per il cibo e l’altra per l’acqua sempre fresca e pulita, che non deve mai mancare durante la sua giornata.

In commercio, si possono trovare ciotole di vari materiali, da quelle classiche in acciaio, super resistenti, ma si possono ricercare anche quelle personalizzate e adatte ad ogni taglia e utili per moderare la voracità del pet.

Cuccia da interno

Essenziale, con l’arrivo del piccolo pet in famiglia, è una cuccia tutta per sé, di cui si trovano vari modelli per ogni esigenza.

La cuccia (o lettino) per Fido deve essere confortevole e resistente agli attacchi dei suoi dentini. Si può scegliere tra cuscini enormi, materassini in gommapiuma, lettini con copertura in tela, cucce imbottite e anche materassi ortopedici.

Una caratteristica da notare è la resistenza della cuccia al peso dell’amico a quattro zampe, tenendo conto delle dimensioni che raggiungerà una volta adulto, in modo da non deformarsi.

Il cucciolo non deve mai toccare il pavimento, nel momento in cui prova a sdraiarsi o a fare altri movimenti. Deve essere libero di muoversi ed essere raccolto bene dalla sua cuccia.

Accessori essenziali per il cucciolo di cane: la medaglietta

Indispensabile, per il nuovo adorabile membro della famiglia e per la sua protezione, è la medaglietta in metallo da appendere al collare, che si può trovare in tante forme, a cuoricino o osso. Su di essa andrà inciso il suo nome e il nostro numero di telefono.

Il cucciolo di cane potrebbe essere dotato anche di microchip, proprio per tutelarlo maggiormente in caso di scomparsa o allontanamento dal proprietario, per facilitarne il ritrovamento.

Gli oggetti necessari per il cagnolino: altri accessori immancabili

Sono estremamente necessari questi accessori per la cura quotidiana del proprio pet cucciolo. Per il piccolo cane, infatti, non possono mancare quelli per la toeletta, insieme a guinzaglio e giochi a cui dedicarsi in fase di crescita. Continuiamo la lettura.

Tra gli accessori essenziali per il cucciolo di cane, ogni padrone deve essere dotato di quelli per la toeletta, ovvero per il bagnetto e la cura dell’animale da compagnia.

Il cucciolo deve mantenere pulito e lucido il suo mantello, per cui non potranno mai mancare shampoo specifico e spazzola apposita, in particolare per i cani a pelo lungo con folta pelliccia.

Ne esistono di tanti tipi: spazzole con denti sottili, fino a quelle con setole morbide. Scegliamo quella migliore per Fido, in quanto il pelo deve essere spazzolato, rimuovendo quelli morti ma senza tirare o strappare.

Accessori essenziali per il cucciolo di cane: collare e guinzaglio

Crescendo abbastanza in fretta, il primo collare del cucciolo durerà poco, per cui sarà meglio optare per un collare regolabile in larghezza con più fori e adatto alle dimensioni del cane.

Questo tipo di collare può accompagnare, così, la crescita del cane senza farlo sentire costretto o rischiare di fargli male. Il collare non deve essere né troppo stretto ma neanche largo.

Insieme al collare, è previsto il suo guinzaglio, mai troppo lungo per poter garantire controllo al suo proprietario, visto che il cucciolo dovrà imparare piano piano a muoversi, imparando dall’umano.

I giocattoli per il cane

Ovviamente, oltre agli accessori per la cura e il benessere del cagnolino, devono esserci sempre i suoi giocattoli preferiti. Sono basilari per lo sviluppo di intelligenza, creatività e per il suo divertimento.

Si può scegliere con serenità tra quelli tradizionali fino a quelli più sofisticati e più tecnologici. Immancabile all’inizio, è l’osso di pelle, che Fido potrà mordicchiare e che permetterà ai suoi denti di svilupparsi in modo più naturale.