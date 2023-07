Accessori da viaggio per il cane: tutti gli oggetti utili

Ecco gli accessori da viaggio che ti servono per spostarti con il tuo cane per le vacanze estive o per qualsiasi altro motivo.

Moltissime persone partono per le vacanze estive e non pensano nemmeno per un secondo di lasciare a casa il proprio cane. Potrebbe essere affidato a parenti ed amici oppure ospitato in strutture apposite. Tuttavia, se anche al cane piace viaggiare è meglio farlo tutti insieme.

Ci sono alcune accortezze da seguire per non farlo sentire stressato e a disagio e ci sono una serie di accessori da viaggio per il cane molto utili da portare con sé. Sono accessori fatti apposta per trattare il cane in tutti i suoi bisogni e tutte le sue esigenze.

Vediamo qui di seguito un elenco pratico di questi oggetti in modo da mettere tutto in nota e non farsi mancare nulla. Avere tutto l’occorrente con sé non è solo un punto a favore del cane, ma anche delle persone che se ne prendono cura.

Accessori da viaggio per il cane: l’elenco

Ci sono vari tipi di viaggio, da quello che si deve fare per necessità a quello che si fa per piacere come si usa fare in estate.

In ogni caso, ecco un elenco molto utile di tutti gli accessori da portare con sé:

seggiolino per auto : è molto comodo, rialzato e con un paio di cinturo per garantire comodità ma anche sicurezza durante il tragitto;

: è molto comodo, rialzato e con un paio di cinturo per garantire comodità ma anche sicurezza durante il tragitto; borsa in tela : utilissima per mettere all’interno tutti gli oggetti che servono per il cane, soprattutto l’acqua e il cibo;

: utilissima per mettere all’interno tutti gli oggetti che servono per il cane, soprattutto l’acqua e il cibo; ciotole pieghevoli : utili quelle in plastica o silicone che si piegano su se stesse fino a formare un disco salvaspazio, sono facili da pulire e utili all’occorrenza;

: utili quelle in plastica o silicone che si piegano su se stesse fino a formare un disco salvaspazio, sono facili da pulire e utili all’occorrenza; bottiglia d’acqua : è un accessorio per cani che ha una chiusura di sicurezza e una piccola ciotola in modo che l’animale possa bere facilmente ogni volta che desidera o ne ha bisogno;

: è un accessorio per cani che ha una chiusura di sicurezza e una piccola ciotola in modo che l’animale possa bere facilmente ogni volta che desidera o ne ha bisogno; alimentatore e bevitore : si trovano a pochissimi soldi anche nei vari negozi online e sono molto pratici da portare in viaggio, spaziosi, facili da lavare, da usare e da riporre;

: si trovano a pochissimi soldi anche nei vari negozi online e sono molto pratici da portare in viaggio, spaziosi, facili da lavare, da usare e da riporre; salviette per cani : mai viaggiare senza perché sono estremamente utili per ogni cosa;

: mai viaggiare senza perché sono estremamente utili per ogni cosa; spray ai feromoni: è un ottimo anti-stress qualora il cane fosse particolarmente agitato.

Naturalmente, poi, dovrete pensare al guinzaglio, alla pettorina, eventualmente alla museruola e ai sacchettini per raccogliere i suoi bisogni. Molto utile è il pannolino da usare nel trasportino oppure nel seggiolino per auto. L’emozione può giocare dei brutti scherzi.

Consigli per il viaggio

Parlavamo, oltre che degli accessori, anche di alcune accortezze utili per il benessere del cane.

Prima di partire è utile rivolgersi al veterinario per capire se il cane è in un buono stato d salute tale da viaggiare in sicurezza. Poi, occorre assicurarsi che la struttura di arrivo, in caso di vacanze, sia adibita ad accogliere animali domestici. In seguito, occorre preparare tutto il materiale.

Bisogna ricordarsi di portare con sé i documenti relativi al cane ed è meglio mettergli una targhetta al collo con nome e recapiti nel caso dovesse perdersi. Attenzione alle regole dei vari mezzi di trasporto quali nave, aereo o treno. Nel caso dell’auto bisogna fare soste frequenti per dargli da bere e fargli prendere aria fresca.

Nella pausa è opportuno fargli fare due passi in modo che possa annusare, cercare e avere tutti gli stimoli, oltre che avere l’opportunità di fare i propri bisogni. MAI lasciare da solo il cane in auto, può trasformarsi in un forno in pochissimi minuti e il cane rischierebbe la vita.