Accesso Limitato e a Pagamento alla Fontana di Trevi per il Giubileo: Polemiche sul Sindaco Gualtieri

Il futuro della Fontana di Trevi è destinato a cambiare in vista del prossimo Giubileo. Da gennaio 2025, l’accesso alla parte bassa della Fontana sarà regolato, con un sistema che limiterà il numero di visitatori consentiti contemporaneamente. Questa misura è stata annunciata dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, nell’ambito di un progetto di manutenzione straordinaria che ha avuto inizio il 7 ottobre e durerà fino a dicembre. Durante questo periodo, la Fontana rimarrà accessibile attraverso una passerella che permetterà di osservare i dettagli della scultura, ma non ci saranno barriere fisiche.

Inoltre, si sta valutando l’introduzione di un ticket d’ingresso per i non residenti, come parte di un piano per gestire meglio i flussi turistici e preservare il monumento, frequentemente esposto a danneggiamenti e usura. L’introduzione di una piccola tariffa è vista dal sindaco come un contributo utile per le spese di gestione, anche se molti temono che questa restrizione possa influenzare negativamente l’esperienza dei turisti.

Tra le novità, ci sarà anche un cambiamento nel tradizionale lancio delle monetine: i visitatori potranno utilizzare un cesto posizionato sulla passerella. Ciò potrebbe deludere alcuni, pertanto è prevedibile che molti lasci le monetine nei propri portafogli. L’amministrazione stima che attualmente la Fontana di Trevi attiri da 10.000 a 12.000 visitatori al giorno, e l’obiettivo è rendere l’esperienza più gestibile e meno caotica per tutti.

Tuttavia, il piano ha suscitato polemiche, in particolare da parte di figure politiche del centrodestra, che sostengono che il contingentamento degli accessi trasformerà un’icona della Dolce Vita in un’attrazione esclusiva e burocratica. Gli oppositori alzano il dibattito sulla reale necessità di tali misure, suggerendo che i problemi principali siano invece legati all’inefficienza nella gestione del turismo e a carenze nei servizi offerti nella zona, piuttosto che al numero di turisti presenti.

In sintesi, la Fontana di Trevi sta per affrontare cambiamenti significativi con l’intento di migliorare la conservazione e la fruizione del monumento, pur in un contesto di controversie e critiche politiche.