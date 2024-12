Accesso faro verità su errori, ci auguriamo arrivino correzioni

In merito al provvedimento del Tar del Lazio, che ha revocato il decreto sulle nuove tariffe sanitarie emesso ieri, l’Unione nazionale ambulatori, poliambulatori, enti e ospedalità privata accreditata (Uap) ha espresso soddisfazione per aver portato all’attenzione del pubblico la verità riguardo al nuovo tariffario. La revoca è avvenuta per motivi organizzativi, informatici e tecnologici. L’Uap ha richiesto la sospensiva del nuovo tariffario, sostenendo che era impossibile erogare esami clinici fondamentali con un riduzione del 70%. L’organizzazione ha dichiarato che il loro obiettivo era evidenziare l’errore significativo di un tariffario inadeguato, che avrebbe reso impossibile fornire esami sul territorio nazionale.

L’Uap ha anche sottolineato le differenze tra Nord e Sud Italia, affermando che sebbene il Nord potesse sostenere le perdite attraverso compensazioni regionali, il Sud, già in piano di rientro, rischiava di collassare nella qualità, disponibilità e accessibilità dei servizi sanitari pubblici e privati accreditati. Pertanto, l’organizzazione auspica che il Ministero della Salute intervenga per apportare le necessarie correzioni al tariffario.

La prossima udienza è fissata per il 28 gennaio, e l’Uap si aspetta che venga presa una decisione basata su dati scientifici e con un forte senso di responsabilità, a tutela della salute dei cittadini italiani. Questo episodio evidenzia l’importanza di un sistema tariffario equo e sostenibile per garantire l’erogazione di servizi sanitari adeguati e l’accesso ai cittadini, indipendentemente dalla loro ubicazione geografica. In questo contesto, l’Uap continua a monitorare con attenzione gli sviluppi e le decisioni che il Ministero della Salute riserverà per il futuro della sanità in Italia.