Accesso alla sanità italiana per i residenti all’estero? La proposta contro i furbetti

È stata approvata in Commissione Affari Sociali della Camera la proposta di legge A.C. 1042, presentata da Andrea Di Giuseppe (Fratelli d’Italia), che permette l’iscrizione degli italiani residenti all’estero al Servizio Sanitario Nazionale (Ssn). Questo provvedimento punta a risolvere una disparità storica: in passato, l’iscrizione all’Aire comportava la perdita del diritto all’assistenza sanitaria in Italia. Di Giuseppe ha sottolineato l’importanza di quest’approvazione, definendola un “atto di civiltà” per i connazionali, ma anche uno strumento per combattere gli abusi di coloro che hanno usufruito del Ssn senza versare le tasse in Italia.

L’onorevole ha evidenziato la necessità di cambiare una situazione che penalizzava gli italiani che vivono all’estero in modo regolare, premiando invece chi aggirava il sistema. Ha anche spiegato che l’iter legislativo è stato complesso e ha richiesto la collaborazione con il Ministero della Salute e il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Di Giuseppe si augura una rapida approvazione finale nei due rami del Parlamento.

Se la norma dovesse essere approvata, potrebbe portare miliardi di euro di nuove risorse per lo Stato, considerando che circa 6 milioni di italiani all’estero sono iscritti all’Aire. L’onorevole ha ipotizzato che la quota annua da versare per l’iscrizione possa aggirarsi attorno ai 1.500 euro, anche se la cifra è ancora da stabilire. Sebbene non tutti possano scegliere questa opzione, il provvedimento potrebbe incentivare molti cittadini a iscriversi all’Aire, aumentando così le risorse disponibili per la sanità italiana.