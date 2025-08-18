26.8 C
Roma
martedì – 19 Agosto 2025
Politica

Accesso a documenti elettorali: vittoria di Unicobas in Italia

Da StraNotizie
Accesso a documenti elettorali: vittoria di Unicobas in Italia

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato obbligato dal Tar del Lazio a consentire a Unicobas Scuola e Università l’accesso ai documenti relativi alle votazioni per l’elezione del Consiglio superiore della Pubblica amministrazione. Questa decisione deriva da un ricorso presentato dal sindacato.

La questione è emersa oltre un anno fa, quando Unicobas ha richiesto l’accesso generalizzato agli atti presso il Ministero e altri enti coinvolti, con l’intento di ottenere la documentazione sulle elezioni delle componenti del Cspi. Tuttavia, a luglio dello stesso anno, il direttore dell’Ufficio scolastico regionale del Lazio ha rifiutato l’accesso, sostenendo che la richiesta doveva essere indirizzata ai nuclei provinciali competenti. Tale decisione è stata contestata da Unicobas, che si è poi rivolto ai giudici amministrativi.

Il Tar ha dato ragione al sindacato, chiarendo che è il Ministero a dover rispondere alla richiesta, poiché gli uffici scolastici territoriali non possiedono personalità giuridica. Inoltre, i giudici hanno considerato infondate le motivazioni del rifiuto ministeriale, ritenendo irragionevole la richiesta di contattare tutti gli istituti scolastici della regione per ottenere i documenti.

Il segretario nazionale di Unicobas, Stefano d’Errico, ha commentato l’esito del ricorso, auspicando le dimissioni dei responsabili del diniego e una maggiore comprensione della cultura democratica e costituzionale all’interno del Ministero. D’Errico ha anche sollecitato il Ministero a fornire i dati richiesti in precedenza, notando che nessun altro sindacato ha agito riguardo a questa situazione.

Articolo precedente
Trump e Zelensky: Highlights della Conferenza alla Casa Bianca
Articolo successivo
International Key Account Sales Manager
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.