Accesso a documenti elettorali: vittoria di Unicobas in Italia

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato obbligato dal Tar del Lazio a consentire a Unicobas Scuola e Università l’accesso ai documenti relativi alle votazioni per l’elezione del Consiglio superiore della Pubblica amministrazione. Questa decisione deriva da un ricorso presentato dal sindacato.

La questione è emersa oltre un anno fa, quando Unicobas ha richiesto l’accesso generalizzato agli atti presso il Ministero e altri enti coinvolti, con l’intento di ottenere la documentazione sulle elezioni delle componenti del Cspi. Tuttavia, a luglio dello stesso anno, il direttore dell’Ufficio scolastico regionale del Lazio ha rifiutato l’accesso, sostenendo che la richiesta doveva essere indirizzata ai nuclei provinciali competenti. Tale decisione è stata contestata da Unicobas, che si è poi rivolto ai giudici amministrativi.

Il Tar ha dato ragione al sindacato, chiarendo che è il Ministero a dover rispondere alla richiesta, poiché gli uffici scolastici territoriali non possiedono personalità giuridica. Inoltre, i giudici hanno considerato infondate le motivazioni del rifiuto ministeriale, ritenendo irragionevole la richiesta di contattare tutti gli istituti scolastici della regione per ottenere i documenti.

Il segretario nazionale di Unicobas, Stefano d’Errico, ha commentato l’esito del ricorso, auspicando le dimissioni dei responsabili del diniego e una maggiore comprensione della cultura democratica e costituzionale all’interno del Ministero. D’Errico ha anche sollecitato il Ministero a fornire i dati richiesti in precedenza, notando che nessun altro sindacato ha agito riguardo a questa situazione.