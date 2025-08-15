Accenture acquisisce CyberCX: un passo decisivo in Australia

Accenture ha annunciato l’acquisizione di CyberCX, una società australiana di cybersicurezza, in quella che risulta essere la sua operazione più significativa nel settore. Secondo l’Australian Financial Review, il valore dell’accordo supera 1 miliardo di dollari australiani, circa 650 milioni di dollari statunitensi.

CyberCX, che ha sede a Melbourne, è stata fondata nel 2019 dalla fusione di dodici aziende specializzate in cybersicurezza, tutte supportate da BGH Capital, che attualmente sta cedendo la società. Non sono stati resi noti i dettagli finanziari dell’operazione e né Accenture né BGH hanno rilasciato commenti in merito a quanto riportato da Reuters.

Questo accordo arriva in un periodo di crescente preoccupazione per la sicurezza informatica, poiché le aziende, particolarmente nei settori della sanità e della finanza, stanno affrontando minacce sempre più sofisticate che possono compromettere le operazioni e la sicurezza dei dati sensibili.

CyberCX conta circa 1.400 dipendenti e gestisce centri operativi di sicurezza in Australia e Nuova Zelanda, con uffici anche a Londra e New York. Accenture, negli ultimi anni, ha intensificato le sue attività nel campo della cybersicurezza, avendo completato 20 acquisizioni dal 2015, inclusi nomi come la brasiliana Morphus, la messicana MNEMO e la spagnola Innotec Security.

Secondo Peter Burns, responsabile delle attività di Accenture in Australia e Nuova Zelanda, la domanda di servizi di cybersicurezza è in forte aumento, a causa della crescente connessione tra dati e ambienti digitali, e delle minacce evidenti lungo le catene del valore e all’interno delle aziende.