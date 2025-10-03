Accendere la luce sulla Salute Mentale in Italia

In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, celebrata il 10 ottobre, Progetto Itaca rinnova il suo impegno con la campagna di sensibilizzazione “Accendere la luce sulla Salute Mentale”. Questa iniziativa mira a promuovere la consapevolezza riguardo ai disturbi mentali e al supporto per le persone che ne soffrono e le loro famiglie.

Dal 9 ottobre e per tutta la giornata del 10, nelle 17 città italiane in cui Progetto Itaca è attivo, molti monumenti si illumineranno di verde, il colore associato alla salute mentale. Tra questi ci sono la Mole Antonelliana a Torino e il Palazzo del Podestà a Bologna, per segnalare l’importanza del tema e la necessità di un sostegno collettivo.

Felicia Giagnotti, Presidente di Fondazione Progetto Itaca, sottolinea l’importanza di affrontare le difficoltà legate alla salute mentale, specialmente dopo l’impatto della pandemia. L’obiettivo è quello di ridurre stigma e pregiudizi attraverso una maggiore informazione e sensibilizzazione.

La campagna coinvolge collaborazioni con il Tavolo Tecnico Ministeriale della Salute Mentale e diverse associazioni del settore. Inoltre, Microlino supporta l’iniziativa posizionando i suoi veicoli elettrici nei luoghi illuminati, esprimendo solidarietà verso le tematiche sociali.

Parallelamente, il weekend dell’11 e 12 ottobre si svolgerà l’undicesima edizione di “Tutti Matti per il Riso”, un evento di raccolta fondi in cui volontari distribuiranno confezioni di riso in cambio di una donazione. L’iniziativa sostiene i progetti di Progetto Itaca nella loro missione di inclusione e prevengono il disagio psichico. Il sostegno arriva anche da vari partner, tra cui Aon e Indena, e da diversi media, tra cui GialloZafferano.