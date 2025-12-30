Accademia moda Puglia

In Puglia è nato un progetto che sta attirando l’attenzione del settore moda e del mondo della formazione professionale: Your Future Academy, l’accademia online fondata da Sabina Zicolella, professionista con esperienza pluriennale nella formazione tecnica. Your Future Academy nasce con una missione chiara: creare valore per le persone e per le imprese, offrendo percorsi formativi moderni, con costi accessibili e costruiti sulle reali esigenze del mercato del lavoro. Il modello unisce la tradizione sartoriale italiana alle nuove tecnologie digitali, con un approccio pratico e orientato all’occupabilità.

La Puglia si conferma terra fertile per l’innovazione e Your Future Academy rappresenta un esempio concreto di come competenze, visione e radicamento territoriale possano generare un’offerta formativa capace di competere a livello nazionale. Sabina Zicolella spiega che la moda è un settore che cambia rapidamente e la formazione deve essere in grado di anticipare i bisogni, non solo di seguirli. L’Academy offre percorsi formativi per giovani, adulti che vogliono cambiare lavoro, chi vuole riqualificarsi e aziende che necessitano di formazione mirata per i propri dipendenti.

I corsi spaziano dalla modellistica al cucito pratico, dallo stilismo al marketing moda, fino alle competenze digitali come CLO3D. Ogni studente costruisce un percorso personalizzato senza bisogno di conoscenze pregresse. Your Future Academy si propone come ponte tra formazione e mercato del lavoro, offrendo percorsi aggiornati ai trend del settore, supporto all’inserimento lavorativo, collaborazione con aziende del territorio e formazione continua per professionisti e team aziendali.

Il progetto è sostenuto dal Fondo per l’Imprenditoria Femminile, un riconoscimento che valorizza l’impatto del progetto sul territorio e il suo contributo alla crescita dell’imprenditoria femminile in Puglia. Your Future Academy non è solo un luogo di apprendimento, ma un ecosistema formativo che unisce creatività, tecnica e innovazione, con l’ambizione di formare la nuova generazione di professionisti della moda. Il progetto nasce in Puglia, ma parla a tutta l’Italia e anche ai Paesi esteri.