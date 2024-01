Acca Larenzia e caso Moro, se ne parla in radio a 'The Masquerade'

Lunedì 15 alle ore 17.30 sull’emittente web Radio Kulturaeuropa e in diretta sul canale Youtube andrà in onda una puntata speciale di “The Masquerade” dedicata all’inchiesta di Report sul caso Moro e alla strage di Acca Larenzia “con novità importanti che possono contribuire a fare luce”. Soprattutto, si legge in una nota degli autori, Maurizio Fiorentini, ex collettivo Autonomia Operaia Roma Nord, e Roberto Valtolina, ricercatore e coautore del libro che dà il nome alla trasmissione sui misteri d’Italia, “il lavoro di controinformazione riguarderà un’inedita ricostruzione di chi ha ucciso ad Acca Larenzia e le connivenze con la malavita organizzata”.