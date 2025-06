Acari in Casa: Cosa Sono e Come Eliminare le Allergie

Acari: piccoli abitanti invisibili delle nostre case

Gli acari della polvere sono organismi microscopici che si accumulano quotidianamente nelle abitazioni, misurando tra 0,2 e 0,4 millimetri, rendendoli invisibili a occhio nudo. Appartenenti alla classe degli aracnidi, i più comuni nelle case sono il Dermatophagoides pteronyssinus e il Dermatophagoides farinae. Questi acari proliferano in letti, divani e tessuti, e le loro deiezioni possono causare allergie e problemi respiratori, come asma e riniti.

Nel mondo esistono oltre 32mila specie di acari, ma non tutte sono pericolose. Alcuni acari, come il Sarcoptes scabiei, possono causare dermatiti. Non si nutrono di sangue, ma di detriti organici, come pelle morta, rendendo i materassi un habitat ideale.

Gli acari possono scatenare sintomi allergici: prurito agli occhi, starnuti, tosse e naso chiuso. Per ridurne la presenza, è fondamentale mantenere un ambiente pulito, lavando frequentemente i tessuti e aspirando tappeti. La prevenzione include anche mantenere l’umidità sotto il 50% e la temperatura al di sotto dei 22°C.

Inoltre, è consigliabile arieggiare quotidianamente le stanze e optare per arredi facilmente lavabili. La Direzione generale della prevenzione sanitaria suggerisce di lavare la biancheria del letto a 60°C per limitare la proliferazione degli acari.

Con l’arrivo di primavera ed estate, si possono osservare anche cimici, come la cimice verde e la cimice asiatica, che si introducono facilmente nelle abitazioni. La pulizia regolare e la cura dell’igiene ambientale sono misure essenziali per evitare la proliferazione di insetti e acari nelle case.

Fonte: www.amoreaquattrozampe.it