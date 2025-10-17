Aca spa premiata tra le imprese più sostenibili d’Italia

Aca spa è stata riconosciuta tra le 94 imprese più sostenibili d’Italia durante un evento a Roma, organizzato da Industria Felix – L’Italia sostenibile che compete. Questo prestigioso premio, sostenuto dai dati di Cerved Rating Agency, è la prima edizione nazionale focalizzata sulla sostenibilità ambientale, sociale e di governance (Esg) delle aziende italiane. Federmanager Abruzzo e Molise esprime grande soddisfazione per il risultato.

Un ruolo chiave nella conquista di questo traguardo è stato svolto dall’ingegner Marco Santedicola, manager di Aca e membro di Federmanager, il quale ha guidato il percorso di innovazione e sostenibilità dell’azienda. Santedicola, attualmente direttore generale di Aca, ha una lunga esperienza sia nel settore pubblico che privato, sempre seguendo il tema della sostenibilità. In merito al riconoscimento, afferma che l’inclusione tra le aziende più sostenibili è motivo d’orgoglio per il territorio, soprattutto per una società a capitale pubblico.

Franca Camplone, presidente di Federmanager Abruzzo e Molise, sottolinea l’importanza della managerialità come motore di sviluppo sostenibile nel settore pubblico. La competenza e la capacità di guidare il cambiamento sono essenziali per i dirigenti, e l’esperienza di Santedicola rappresenta un esempio concreto di questo impegno. Tra le quasi 970 mila società di capitali italiane considerate, solo lo 0,6% ha redatto un report di sostenibilità, evidenziando le sfide che il sistema produttivo nazionale deve affrontare per integrare i criteri Esg. Riconoscimenti come quello ricevuto da Aca dimostrano il potenziale delle aziende pubbliche quando gestite in modo efficiente.