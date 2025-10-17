18.9 C
Roma
venerdì – 17 Ottobre 2025
Economia

Aca spa premiata tra le imprese più sostenibili d’Italia

Da stranotizie
Aca spa premiata tra le imprese più sostenibili d’Italia

Aca spa è stata riconosciuta tra le 94 imprese più sostenibili d’Italia durante un evento a Roma, organizzato da Industria Felix – L’Italia sostenibile che compete. Questo prestigioso premio, sostenuto dai dati di Cerved Rating Agency, è la prima edizione nazionale focalizzata sulla sostenibilità ambientale, sociale e di governance (Esg) delle aziende italiane. Federmanager Abruzzo e Molise esprime grande soddisfazione per il risultato.

Un ruolo chiave nella conquista di questo traguardo è stato svolto dall’ingegner Marco Santedicola, manager di Aca e membro di Federmanager, il quale ha guidato il percorso di innovazione e sostenibilità dell’azienda. Santedicola, attualmente direttore generale di Aca, ha una lunga esperienza sia nel settore pubblico che privato, sempre seguendo il tema della sostenibilità. In merito al riconoscimento, afferma che l’inclusione tra le aziende più sostenibili è motivo d’orgoglio per il territorio, soprattutto per una società a capitale pubblico.

Franca Camplone, presidente di Federmanager Abruzzo e Molise, sottolinea l’importanza della managerialità come motore di sviluppo sostenibile nel settore pubblico. La competenza e la capacità di guidare il cambiamento sono essenziali per i dirigenti, e l’esperienza di Santedicola rappresenta un esempio concreto di questo impegno. Tra le quasi 970 mila società di capitali italiane considerate, solo lo 0,6% ha redatto un report di sostenibilità, evidenziando le sfide che il sistema produttivo nazionale deve affrontare per integrare i criteri Esg. Riconoscimenti come quello ricevuto da Aca dimostrano il potenziale delle aziende pubbliche quando gestite in modo efficiente.

Articolo precedente
Ballottaggio in Bolivia: verso un governo di destra storico
Articolo successivo
Cultura e spettacolo in Sardegna per famiglie e bambini
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.