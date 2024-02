AC/DC, torna la leggenda del rock con un concerto in Italia

Gli AC/DC scelgono la RCF Arena di Reggio Emilia per celebrare 50 anni di carriera: i più piccoli entrano gratis!

La mitica rock band degli AC/DC torna a far sognare i suoi fan, questa volta in Italia. Il loro ritorno sulle scene viene annunciato con un tour mondiale che celebra i 50 anni di una carriera leggendaria, con Chris Chaney dei Jane’s Addiction al basso, al posto di Cliff Williams. Tra le tappe più attese, spicca l’unico concerto in Italia, alla RCF Arena di Reggio Emilia.

Un ritorno in grande stile per gli AC/DC

L’ultima volta che gli AC/DC si sono esibiti in Italia risale al 9 luglio 2015, quando la band ha tenuto un concerto memorabile all’Autodromo di Imola davanti a circa 90.000 spettatori. Ma adesso, dopo otto anni di assenza dai palchi, la band hanno deciso di tornare in tour per festeggiare mezzo secolo di musica che ha segnato la storia del rock.

Il tour mondiale, denominato “PWR Up Tour”, toccherà numerose città europee, ma l’Italia avrà l’onore di ospitare una sola data, rendendo l’evento a Reggio Emilia ancora più speciale. La loro performance al Campovolo è quindi attesa dai fan storici con grande entusiasmo, ma non mancano anche le nuove generazioni di amanti del rock.

L’unico concerto in Italia

L’unica data italiana sarà sabato 25 maggio alla RCF Arena di Reggio Emilia. Per questo tour, gli AC/DC si presenteranno con una line-up leggermente rinnovata. Accanto ai membri storici Angus Young, Brian Johnson e Stevie Young, ci sarà Matt Laug alla batteria. Una novità importante riguarda il bassista: Cliff Williams sarà sostituito da Chris Chaney, noto per la sua partecipazione ai Jane’s Addiction e musicista molto richiesto nel panorama rock internazionale.

I biglietti per l’attesissimo concerto saranno disponibili in vendita esclusiva sul circuito Ticketone a partire dalle 10:00 di venerdì 16 febbraio. I bambini fino ai 6 anni di età potranno accedere gratuitamente.

Per facilitare l’arrivo dei fan da tutta Italia, Frecciarossa è stato nominato treno ufficiale dell’evento, offrendo sconti speciali sui biglietti e treni dedicati per raggiungere comodamente la RCF Arena.