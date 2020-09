Un poster pubblicitario è apparso all’esterno della vecchia scuola superiore di Angus Young: è in arrivo di un nuovo album per gli AC/DC?

Pare che le cose si stiano smuovendo per gli AC/DC, che potrebbero rilasciare a breve il nuovo album. Ciò che lo fa pensare è un cartellone pubblicitario, presente all’esterno della vecchia scuola superiore del chitarrista Angus Young a Sydney, in Australia, che indica un nuovo sito web promozionale. Rivela il titolo di un prossimo lavoro discografico della band australiana?

I rocker – inoltre – hanno cambiato la foto del profilo e quella di copertina dei social media, con una versione recentemente stilizzata dell’icona del fulmine all’interno del logo degli AC/DC.

AC/DC, svelato il titolo del nuovo album della band?

Un misterioso poster è apparso fuori dalla vecchia scuola del chitarrista della band, Angus Young a Sydney, in Australia. Secondo la stazione radio Triple M, il poster posto all’esterno della Ashfield Boys High School recita: “Are You Ready? SYD PWR UP”.

Ecco la foto:

In fondo alla pubblicità, c’è un collegamento a un sito web con l’iconico logo rosso del lampo al neon degli AC/DC. Sul sito web stesso, ci sono collegamenti al negozio degli AC/DC così come la scritta Power Up, che ha fatto speculare in molti sul fatto che il nuovo album tanto atteso della band possa intitolarsi proprio Power Up. Un video teaser appena rilasciato dagli AC/DC, con semplicemente l’hashtag #PWRUP, alimenta ulteriormente il chiacchiericcio.

Il logo aggiornato sui social media

Gli AC/DC hanno aggiornato i propri social media con un breve video clip con il fulmine con il suono di una chitarra o di uno strumento musicale collegato a un amplificatore.

Ecco il video:

La speculazione è tutta concentrata sul fatto che la leggendaria band hard rock si stia preparando ad annunciare il suo ritorno, forse già questa settimana o la prossima. All’inizio del mese, immagini – apparentemente tratte da un nuovo video – sono state pubblicate sul sito web ufficiale della band prima di essere rimosse rapidamente. Le foto, ottenute da un sito fan brasiliano, sembrano mostrare il frontman Brian Johnson affiancato dal batterista Phil Rudd, il bassista Cliff Williams e i chitarristi Angus e Stevie Young.

