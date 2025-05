Abuso d’ufficio, la pronuncia della Consulta sull’abrogazione: “Non è incostituzionale”

L’abrogazione del reato di abuso d’ufficio non è incostituzionale, come stabilito dalla Corte costituzionale in seguito a un’udienza pubblica. La Corte ha esaminato le questioni sollevate da quattordici autorità giurisdizionali, dichiarando infondate le obiezioni relative agli obblighi della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha espresso soddisfazione per la decisione, sottolineando che responsabilità politiche nel sollevare dubbi sulla compatibilità della legge con norme internazionali sono ingiustificate.

Maurizio Gasparri, presidente dei senatori di Forza Italia, ha definito la decisione “sacrosanta”, sostenendo che la narrazione negativa attorno all’abrogazione è basata su falsità. Ha evidenziato che nel 2021 e 2022 la maggior parte delle indagini per abuso d’ufficio sono state archiviate, suggerendo che la norma era superflua, in quanto esistono altri strumenti per combattere la corruzione.

Al contrario, il Partito Democratico ha criticato l’abrogazione come “sbagliata” e “inopportuna”, affermando che priva l’Italia di norme penali generali contro gli abusi dei pubblici funzionari. Il vicepresidente dem al Senato, Alfredo Bazoli, ha sottolineato che questa mancanza di regolamentazione potrebbe portare a impunità per condotte lesive del potere pubblico.

Giuseppe Busia, presidente dell’Anac, ha rispettato la sentenza ma ha segnalato che rimangono dei vuoti, come la mancanza di protezione penale per atti di favore in contesti pubblici. Ha concluso evidenziando che la tutela amministrativa promessa in sostituzione dell’approccio penale non si è concretizzata, mettendo a rischio l’imparzialità della pubblica amministrazione.