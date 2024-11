Abuso da parte di un dirigente genovese

Francesca Ghio, consigliera comunale di Genova, ha condiviso la sua drammatica testimonianza riguardo agli abusi subiti all’età di 12 anni. Racconta di essere stata violentata ripetutamente da un dirigente di fiducia, un’esperienza che le ha inflitto un trauma psicologico profondo e un isolamento sociale. Durante il suo intervento in aula, Ghio ha denunciato la mancanza di supporto e comprensione da parte degli adulti e della società, evidenziando la carenza di educazione su temi come consenso e sessualità nelle scuole.

Ghio ha descritto come, a quell’epoca, viveva in una zona benestante di Genova e stava iniziando la scuola media. Il suo aggressore le imponeva di mantenere il segreto, esigendo che non parlasse con nessuno di quanto stesse subendo. Questa dinamica di controllo ha messo in luce l’egemonia del patriarcato, con l’uomo che dominava sia il suo corpo che la sua mente.

La consigliera ha confessato di sentirsi una vittima di una società che non educa, affermando che nessuno l’aveva mai incoraggiata a parlare del suo trauma. Ha vissuto un periodo di rassegnazione, arrivando a credere di meritarsi quanto subito e colpevolizzandosi, al punto da infliggersi ferite fisiche. Ha chiarito che, a 12 anni, non aveva le capacità emotive o mentali per denunciare l’abuso.

Durante la sua adolescenza, la mancanza di dialogo su emozioni e consenso l’ha spinta a non trovare protezione negli adulti, mentre i pochi tentativi di discutere l’abuso portavano solo a giudizi e disagio. Ghio ha ribadito che, nonostante i progressi nella società, la situazione non è cambiata. Gli uomini continuano a compiere violenze nel silenzio complice di una comunità che spesso preferisce ignorare il problema piuttosto che affrontarlo.

In conclusione, Ghio ha espresso la sua frustrazione riguardo al disinteresse delle istituzioni verso la salute mentale e fisica, paragonando l’attenzione data a opere pubbliche rispetto a quelle per affrontare la violenza contro le donne. Ha chiuso il suo discorso con un appello a non rimanere silenziosi: “Non staremo più zitte”.