Da stranotizie
Abusi su minori in Ungheria

Un video mostra il direttore dell’istituto di detenzione di via Szőlő, a Budapest, mentre picchia un ragazzino, facendo emergere una serie di abusi su orfani. Il sistema del governo ungherese, guidato da Orbán, aveva utilizzato l’argomento della “protezione dei minori” come giustificazione per le leggi anti-LGBT.

Gli abusi su minori negli istituti statali hanno scatenato una forte reazione popolare, con migliaia di persone scese in piazza. Questo scandalo non è isolato, ma si inserisce in una serie di rivelazioni che mettono in luce le contraddizioni del sistema di governo ungherese. In passato, una ex ministra della Famiglia, Katalin Novák, amica della destra italiana e poi diventata presidente della Repubblica, si era dimessa a causa di uno scandalo di pedofilia. Era emerso che aveva graziato Endre Kónya, condannato per aver tentato di abusare di una minorenne. Questi episodi hanno sollevato interrogativi sulla reale tutela dei minori nel paese.

