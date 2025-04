Abusi su cani a Benevento: il sindaco Mastella intima querele dopo l’inchiesta de Le Iene

Nelle ultime settimane, a Benevento, si sono diffuse gravi accuse riguardo a un residente sospettato di adottare cani per maltrattarli. Questo ha scatenato tensioni tra cittadini e attivisti animalisti, portando alla mobilitazione di eventi pubblici, tra cui una manifestazione organizzata dall’attivista Enrico Rizzi e dal deputato Francesco Emilio Borrelli il 5 aprile 2025. Il sindaco Clemente Mastella ha reagito annunciando azioni legali per difendere la sua reputazione e quella della città, soprattutto dopo la messa in onda di un servizio del programma “Le Iene”.

Le indagini condotte dalle autorità non hanno però fornito prove a sostegno delle accuse, generando ulteriori conflitti tra attivisti e l’amministrazione. Nel servizio de “Le Iene”, intitolato “Far West animalista: le giustiziere dei cani”, è stata messa in evidenza l’azione di attiviste convinte della colpevolezza dell’uomo, che hanno preso iniziative autonome, incluse intrusioni nella sua abitazione. Questo ha sollevato preoccupazioni riguardo alla giustizia privata e il ruolo dei media nel trattare informazioni non verificate.

Mastella ha dichiarato la sua preoccupazione per le accuse infondate che hanno danneggiato la reputazione della città. In una conferenza stampa, ha annunciato di voler querelare chiunque si faccia giustizia da sé e ha espresso l’intenzione di proteggere l’onorabilità del Comune, definendo le accuse una “caccia all’uomo” e sottolineando il danno causato dal sensazionalismo. Il sindaco ha anche pianificato azioni legali contro il deputato Borrelli per dichiarazioni ritenute diffamatorie.