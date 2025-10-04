Abusi nella vendemmia: controlli su lavoro irregolare in Toscana

Siena, 4 ottobre 2025 – La Flai Cgil ha sollevato preoccupazioni riguardo a situazioni di illegalità nel lavoro agricolo legato alla vendemmia, in particolare nelle aziende conto-terziste che forniscono manodopera.

Per affrontare queste problematiche, gli ispettorati del lavoro di Grosseto e Siena hanno avviato una campagna di controlli straordinari nella seconda metà di settembre, concentrandosi sul settore vitivinicolo durante la vendemmia. Questa iniziativa è stata motivata dal fatto che molti migranti partono dall’Amiata grossetana per lavorare nelle aziende del Senese.

Dai risultati di questo intervento, sono state sospese due attività imprenditoriali, una per lavoro nero e l’altra per gravi violazioni di sicurezza e salute. Complessivamente, sono state controllate 15 aziende e 71 lavoratori, ponendo attenzione sia sulla regolarità dei contratti che sul rispetto delle normative di sicurezza. I mediatori culturali dell’Oim (Organizzazione internazionale per le migrazioni) hanno giocato un ruolo fondamentale, facilitando la comunicazione con i lavoratori, per la maggior parte stranieri.

Gli ispettori hanno trovato diverse irregolarità, in particolare nel settore della sicurezza e salute sul lavoro. È stata sospesa un’azienda per la mancata istituzione del servizio di prevenzione e protezione e sono state segnalate 15 violazioni riguardanti carenze nella valutazione dei rischi, formazione inadeguata, e mancanza di sorveglianza sanitaria e di dispositivi di protezione individuale. Inoltre, un’altra azienda è stata sospesa per aver impiegato lavoratori con permessi di soggiorno non validi per la prestazione lavorativa.