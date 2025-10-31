Abusi e Fede: Il Nuovo Romanzo che Scuote l’Italia

Mariapia Veladiano, con il suo romanzo “Dio della polvere”, affronta un tema delicato: gli abusi su minori da parte di uomini di Chiesa. L’autrice, che è cattolica e laureata in teologia, mette in scena un intenso dialogo tra una donna e un vescovo, incentrato sulla fede, le vittime e le responsabilità della Chiesa. La protagonista, Chiara, non è direttamente coinvolta nella violenza, ma si prende cura di una giovane ragazza che ha subito abusi.

Veladiano chiarisce che il suo libro non è critico nei confronti della Chiesa, ma rappresenta un invito a confrontarsi con lo scandalo degli abusi, utilizzando i valori del Vangelo. In una parte del racconto, il vescovo chiede a Chiara perché continui a credere. La risposta di Chiara è netta: «Non siete così importanti da togliermi la fede. Il sonno sì, ma la fede no. Gesù è un meraviglioso compagno di viaggio nella mia vita. Mi alzo la mattina e non sono sola».

Il romanzo sottolinea l’importanza della fede come forza personale e profonda, capace di dare voce alle vittime e di sostenere la lotta per la giustizia. Secondo Veladiano, di fronte a casi di abuso, la Chiesa non può ignorare il problema. Deve accogliere le vittime e garantire loro giustizia, perché questo è il minimo che si possa offrire e rappresenta il vero messaggio d’amore del Vangelo.