Abu Dhabi migliore destinazione crociere

Abu Dhabi è stata ufficialmente incoronata Migliore destinazione di crociere al mondo e Migliore destinazione di crociere del Medio Oriente. Questo riconoscimento segna il secondo anno consecutivo in cui la capitale degli Emirati Arabi Uniti si trova al vertice di queste classifiche, evidenziando la sua rapida affermazione come hub principale per i viaggiatori in crociera.

Il Dipartimento di Cultura e Turismo di Abu Dhabi ha guidato questo successo, lavorando per posizionare l’emirato come un vivace hub crocieristico che attrae passeggeri internazionali e navi da crociera. Con quasi 700.000 arrivi di crociere, l’ascesa di Abu Dhabi da tappa meno riconosciuta sulla mappa globale delle crociere a una delle sue destinazioni principali sottolinea l’efficacia della sua strategia turistica.

Un elemento distintivo del fascino crocieristico di Abu Dhabi è la sua strategia a doppio porto, che offre ai visitatori due esperienze contrastanti: il Terminal crociere del porto di Zayed, che offre formalità di arrivo efficienti e accesso immediato alle principali attrazioni della città, e la Spiaggia della crociera Sir Bani Yas, che offre una tranquilla fuga su un’isola con spiagge incontaminate e attività all’aperto.

Il riconoscimento di Abu Dhabi come una delle principali destinazioni crocieristiche è supportato anche da un significativo aumento degli scali delle navi da crociera. Il successo del turismo crocieristico di Abu Dhabi si integra con la sua più ampia Strategia Turistica, che mira a attirare quasi 39,3 milioni di visitatori ogni anno. L’espansione del settore delle crociere integra gli investimenti nella cultura, nel patrimonio, nel tempo libero e nell’ospitalità di lusso in tutto l’emirato.