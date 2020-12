“L’Abruzzo avrebbe i requisiti per diventare zona arancione, ma sulla base del regolamento che si è dato il Cts i requisiti vanno mantenuti per due settimane e consolidati. Fra pochi giorni, quindi, il passaggio da zona rossa a zona arancione sarebbe avvenuto. E’ chiaro che chi sta sul territorio sente di più gli umori e freme per allentare le restrizioni più dure, ma una linea di indirizzo nazionale ci deve essere. Questa è la regola che vale per tutti, anche per l’Abruzzo”. E’ la visione di Massimo Clementi, direttore del Laboratorio di microbiologia e virologia dell’ospedale San Raffaele di Milano e docente dell’università Vita-Salute.

Fonte