Abruzzo: un viaggio tra borghi e tradizioni autentiche

Immagini di borghi, tradizioni e panorami scorrono sulle luci di Times Square, una delle piazze più famose al mondo. A partire dal 16 ottobre, la Regione Abruzzo lancia una nuova campagna promozionale per valorizzare il turismo sostenibile e autentico.

L’Abruzzo, con i suoi paesini montani, castelli medievali e tradizioni culinarie, si presenta al pubblico di New York e, dal 19 ottobre, anche su Netflix. Questa iniziativa è parte di un ambizioso progetto di marketing territoriale che mira a far conoscere il brand Abruzzo nei mercati statunitensi ed europei.

In concomitanza con la campagna, viene introdotto il primo portale digitale per l’offerta turistica integrata dell’Abruzzo, creato dal Gruppo di Sviluppo Territoriale (Gst) con il supporto della Fondazione Crea. Questa piattaforma è destinata a buyer e tour operator internazionali e include oltre 200 esperienze locali autentiche, come agriturismi, guide e artigiani. L’obiettivo principale è promuovere un turismo sostenibile e destagionalizzato, garantendo che circa l’80% dei ricavi resti sul territorio.

Secondo Roberto Santangelo, assessore alle Politiche culturali, questo progetto dimostra come innovazione e collaborazione possano favorire uno sviluppo sostenibile, valorizzando l’Abruzzo come meta turistica e creando opportunità economiche durature. La gestione della piattaforma sarà affidata a borGO, un tour operator di impatto sociale, dopo una mappatura di oltre 200 operatori locali.

Marianna Colantoni, presidente del Gst, ha sottolineato l’importanza di restituire valore alle persone e ai luoghi dell’Abruzzo, creando un modello di successo collettivo e sostenibile. Inoltre, la campagna featured un piano media su oltre 200 testate e collaborerà con Visit Italy, per proporre itinerari dedicati alla regione.