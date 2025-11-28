Abruzzo tutela biodiversità

La Regione Abruzzo finanzia 11 interventi per la tutela della biodiversità nelle aree Natura 2000, con azioni dedicate alla sicurezza faunistica, alla gestione dei rifiuti organici e alla rinaturalizzazione degli habitat. Gli interventi sono stati finanziati con 1,76 milioni di euro.

Gli obiettivi principali di questi progetti sono il ripristino o il potenziamento degli habitat di molte specie vegetali e animali autoctone, la riduzione degli incidenti causati dalla fauna selvatica, il miglioramento della gestione dei rifiuti organici e la favorire la rinaturalizzazione degli ecosistemi regionali.

I progetti riguarderanno attraversamenti faunistici, recinzioni, dissuasori e messa in sicurezza di invasi, sistemi avanzati per la gestione dei rifiuti organici nei centri urbani e azioni di rinaturalizzazione per favorire l’insediamento di specie autoctone e mitigare i conflitti tra attività umane e biodiversità.

I comuni coinvolti sono: Ortona, Casoli, Popoli Terme, Atri, Borrello, Rosello, Scanno, Villalago, Altino, Raiano e Morino. Ogni comune ha presentato un progetto specifico, come ad esempio la rigenerazione ecologica della costa di Ortona, la riqualificazione ecologica e rinverdimento sponde del Fiume Giardino a Popoli Terme, o la tutela e monitoraggio delle specie e degli Habitat prioritari nella Riserva delle Cascate del Verde a Borrello.

Il vicepresidente della Giunta regionale e assessore all’Agricoltura, ai Parchi e alle Riserve naturali, Emanuele Imprudente, ha affermato che la Regione Abruzzo ha messo a disposizione risorse e strumenti concreti per proteggere e valorizzare il patrimonio naturale, in primis l’orso bruno marsicano, e armonizzare il rapporto tra uomo e natura. L’obiettivo è quello di supportare gli enti locali nella gestione delle aree protette e promuovere interventi intelligenti e sostenibili.