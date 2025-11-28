7.7 C
Roma
venerdì – 28 Novembre 2025
Animali

Abruzzo tutela biodiversità

Abruzzo tutela biodiversità

La Regione Abruzzo finanzia 11 interventi per la tutela della biodiversità nelle aree Natura 2000, con azioni dedicate alla sicurezza faunistica, alla gestione dei rifiuti organici e alla rinaturalizzazione degli habitat. Gli interventi sono stati finanziati con 1,76 milioni di euro.

Gli obiettivi principali di questi progetti sono il ripristino o il potenziamento degli habitat di molte specie vegetali e animali autoctone, la riduzione degli incidenti causati dalla fauna selvatica, il miglioramento della gestione dei rifiuti organici e la favorire la rinaturalizzazione degli ecosistemi regionali.

I progetti riguarderanno attraversamenti faunistici, recinzioni, dissuasori e messa in sicurezza di invasi, sistemi avanzati per la gestione dei rifiuti organici nei centri urbani e azioni di rinaturalizzazione per favorire l’insediamento di specie autoctone e mitigare i conflitti tra attività umane e biodiversità.

I comuni coinvolti sono: Ortona, Casoli, Popoli Terme, Atri, Borrello, Rosello, Scanno, Villalago, Altino, Raiano e Morino. Ogni comune ha presentato un progetto specifico, come ad esempio la rigenerazione ecologica della costa di Ortona, la riqualificazione ecologica e rinverdimento sponde del Fiume Giardino a Popoli Terme, o la tutela e monitoraggio delle specie e degli Habitat prioritari nella Riserva delle Cascate del Verde a Borrello.

Il vicepresidente della Giunta regionale e assessore all’Agricoltura, ai Parchi e alle Riserve naturali, Emanuele Imprudente, ha affermato che la Regione Abruzzo ha messo a disposizione risorse e strumenti concreti per proteggere e valorizzare il patrimonio naturale, in primis l’orso bruno marsicano, e armonizzare il rapporto tra uomo e natura. L’obiettivo è quello di supportare gli enti locali nella gestione delle aree protette e promuovere interventi intelligenti e sostenibili.

