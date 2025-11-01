Abruzzo: Turismo e Agricoltura tra Tradizione e Innovazione

L’Abruzzo si presenta come un laboratorio di innovazione e qualità, dove tradizione e modernità si uniscono per valorizzare il suo patrimonio culturale, paesaggistico e gastronomico, specialmente attraverso l’agriturismo. Questo è emerso durante l’incontro “L’Abruzzo in rete: agricoltura e turismo dalla montagna al mare”, organizzato dall’associazione di agriturismi Terranostra.

L’incontro, moderato da Alessandra Relmi e tenutosi presso il villaggio Coldiretti di Pescara, ha visto la partecipazione di esperti e autorità locali, tra cui Francesco Fratto, Emanuela Ripani, Emanuele Imprudente e Daniele D’Amario. Durante il convegno sono state discusse le sinergie tra agricoltura e turismo, due settori chiave per l’economia regionale. Emanuela Ripani ha sottolineato l’importanza di sviluppare itinerari turistici sostenibili, che mettano in risalto le eccellenze enogastronomiche e i prodotti tipici locali, per creare un modello di turismo integrato.

È stata enfatizzata anche la rilevanza degli agriturismi e della vendita diretta. Ripani ha affermato che agricoltura e turismo sono complementari e possono valorizzare il territorio. Dominga Cotarella ha aggiunto che il connubio tra agricoltura e turismo rafforza l’identità dei luoghi, sottolineando che l’Abruzzo offre molteplici eccellenze da scoprire.

Durante l’evento, sono stati condivisi anche dati sugli agriturismi in Italia, che sono 26.129, con un incremento significativo negli ultimi venti anni. In Abruzzo ci sono 568 agriturismi, rappresentando il 2,2% del totale nazionale, con la provincia di Teramo in testa per numero di strutture. Inoltre, il 31% degli agriturismi si trova in zone montane e il 53% in aree collinari, contribuendo così alla valorizzazione sociale e alla vita delle comunità rurali meno popolate.

