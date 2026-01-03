Abruzzo: salvato bambino con SMA grazie a screening neonatale

Una futura mamma residente in Molise, assecondata dal papà, ha deciso di partorire in Abruzzo per poter accedere allo screening neonatale esteso, che include la diagnosi di malattie rare. Il bambino, nato a Vasto, è stato sottoposto allo screening neonatale e diagnosticato con la SMA, l’atrofia muscolare spinale, una malattia genetica che porta a morte prematura o alla degenerazione dei motoneuroni.

Il bambino è stato immediatamente ricoverato nella Neonatologia dell’ospedale di Chieti, dove è stato preso in carico da un’équipe multidisciplinare. La diagnosi precoce ha permesso di avviare tempestivamente la terapia genica, un trattamento rivoluzionario che può correggere il difetto genetico che causa la malattia. La terapia, che ha un costo elevato, è stata acquisita con procedura d’urgenza e somministrata al bambino attraverso un’unica infusione.

La rapida diagnosi e la tempestiva somministrazione della terapia genica hanno consentito di intervenire precocemente e di migliorare le possibilità di sopravvivenza e di qualità della vita del bambino. L’assessore regionale alla Salute e il Rettore dell’Università D’Annunzio hanno sottolineato l’importanza dello screening neonatale e della prevenzione nella diagnosi precoce di malattie rare. Il trattamento del bambino rappresenta il primo caso in Abruzzo di terapia genica per la SMA e dimostra l’efficacia della collaborazione tra istituzioni e professionisti sanitari.