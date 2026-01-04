14.4 C
Roma
domenica – 4 Gennaio 2026
Viaggi

Abruzzo: nasce il Consorzio Ovindoli

Da stranotizie
Abruzzo: nasce il Consorzio Ovindoli

Il nuovo Consorzio “Abruzzo-Montur-Ovindoli” è stato creato per trasformare la località montana di Ovindoli in una destinazione turistica moderna e competitiva tutto l’anno. Il progetto punta a creare un percorso attrattivo per visitatori e turisti in tutte le stagioni.

Il Consorzio si basa su cinque pilastri strategici: Neve, Wilderness, Green, Smart e Sostenibilità. Questi principi rappresentano un modello concreto che integra l’intera filiera turistica e commerciale del territorio. Il Consorzio invita tutte le imprese della filiera turistica, come hotel, ristoranti, bar, negozi, noleggi, scuole di sci, rifugi, baite e imprese di servizi, a partecipare al progetto.

L’obiettivo è quello di creare un modello di sviluppo montano per tutte le stagioni, e il Consorzio offre lo strumento per costruirlo insieme. L’Appennino abruzzese guarda a Ovindoli come progetto pilota, e se il modello funziona, altre località montane potrebbero replicare l’esperienza, creando una rete di destinazioni turistiche competitive.

Vuoi prenderti una pausa e organizzare il tuo prossimo viaggio?

🔗 Scopri le offerte Weekendesk
Articolo precedente
Pranzo dell’Epifania
Articolo successivo
Truffe animaliste in nome di Brigitte Bardot Francia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.