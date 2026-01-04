Abruzzo: nasce il Consorzio Ovindoli

Il nuovo Consorzio “Abruzzo-Montur-Ovindoli” è stato creato per trasformare la località montana di Ovindoli in una destinazione turistica moderna e competitiva tutto l’anno. Il progetto punta a creare un percorso attrattivo per visitatori e turisti in tutte le stagioni.

Il Consorzio si basa su cinque pilastri strategici: Neve, Wilderness, Green, Smart e Sostenibilità. Questi principi rappresentano un modello concreto che integra l’intera filiera turistica e commerciale del territorio. Il Consorzio invita tutte le imprese della filiera turistica, come hotel, ristoranti, bar, negozi, noleggi, scuole di sci, rifugi, baite e imprese di servizi, a partecipare al progetto.

L’obiettivo è quello di creare un modello di sviluppo montano per tutte le stagioni, e il Consorzio offre lo strumento per costruirlo insieme. L’Appennino abruzzese guarda a Ovindoli come progetto pilota, e se il modello funziona, altre località montane potrebbero replicare l’esperienza, creando una rete di destinazioni turistiche competitive.