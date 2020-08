Nasconde prima i suoi quattro cuccioli dietro un cespuglio, poi assale un gregge sotto gli occhi terrorizzati del pastore. Protagonista della vicenda è l’orsa Amarena (F17), nota nell’ente Parco (Pnalm) dal 2016 e tornata in questi giorni nei dintorni di Villalago, in Abruzzo, sui crinali che circondano il lago di Scanno. L’orsa era diventata una celebrità dopo essere stata filmata con al seguito i suoi quattro cuccioli, la prova di un evento rarissimo nella storia del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.

Abruzzo, avvistata di nuovo l’orsa con i 4 cuccioli: si arrampicano e vengono “rimproverati” in riproduzione….

Con quattro bocche da sfamare, mamma orsa fa quello che può perché bacche, radici e frutta non sempre bastano: così ieri pomeriggio, verso le 17, Amarena è sbucata dal bosco e si è lanciata a tutta velocità verso un gregge di circa 500 capi che pascolava sul pascolo in pendio nella zona di Secinella di Villalago. Il pastore non ha potuto fare nulla: l’orsa ha azzannato una pecora e l’ha trascinata verso il bosco dove l’attendevano i 4 cuccioli. Alla scena avrebbero assistito anche alcuni carabinieri forestali.

Le montagne intorno al lago di Scanno sono da sempre terreno di scorribande e sul monte Genzana, ai confini del parco, l’orso ha fatto in passato la sua comparsa tra le case di Frattura, la frazione di Scanno. Negli ultimi anni gli avvistamenti si sono invece moltiplicati anche nella zona di Sulmona, anche nelle zone periferiche della città. La segnalazione eccezionale, pochi mesi fa, è stato l’avvistamento di un orso sugli altopiani pescaresi della catena del Gran Sasso, sopra Villa Celiera, in una zona molto lontana dall’aerale solito degli orsi marsicani.







