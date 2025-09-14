25.9 C
Roma
domenica – 14 Settembre 2025
Economia

Abruzzo in allerta per infortuni mortali sul lavoro

Da StraNotizie
Abruzzo in allerta per infortuni mortali sul lavoro

L’Abruzzo continua a essere una delle regioni italiane con il maggior rischio di infortuni mortali sul lavoro. L’ultima indagine dell’Osservatorio Sicurezza e Ambiente Vega, diretto dall’ingegnere Mauro Rossato, rivela che la regione si trova in “zona rossa” per due anni su quattro, indicativa della situazione critica a livello nazionale.

La classificazione si basa sull’indice di incidenza della mortalità in relazione alla popolazione lavorativa, un parametro ritenuto da Rossato fondamentale per comprendere appieno il fenomeno, poiché va oltre i numeri complessivi delle vittime. Nel primo semestre 2025, l’indice medio nazionale ha registrato 15,1 morti ogni milione di occupati. In Abruzzo, questo valore è stato superiore del 25% rispetto alla media nazionale, collocando la regione tra quelle in emergenza, insieme a Basilicata, Umbria, Trentino-Alto Adige, Sicilia, Puglia e Campania.

L’Abruzzo non è un caso isolato; fa parte di un gruppo di territori con popolazioni lavorative meno numerose e con settori tradizionali come costruzioni, manifattura e trasporti, che continuano a rappresentare una parte importante dell’economia locale. Il rapporto evidenzia anche alcune categorie particolarmente vulnerabili: gli stranieri, con un’incidenza di 29,8 morti per milione di occupati, e gli ultrasessantacinquenni, che in Abruzzo mostrano tassi di mortalità quasi doppi rispetto alla fascia di età 55-64 anni.

La situazione in Abruzzo, simile a quella delle altre regioni critiche, mette in evidenza che la sicurezza sul lavoro rimane un tema urgente. La mortalità non diminuisce e l’aumento da 14,8 a 15,1 morti per milione di occupati evidenzia una stabilità preoccupante. È quindi fondamentale per l’Abruzzo intensificare i controlli e promuovere una cultura della prevenzione, per evitare che le statistiche si traducano in vite spezzate.

Articolo precedente
Elezioni Regionali in Toscana: sfide e candidati in gara
Articolo successivo
Droni russi in Romania, la Nato potenzia la sorveglianza
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.