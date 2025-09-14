Abruzzo in allerta per infortuni mortali sul lavoro

L’Abruzzo continua a essere una delle regioni italiane con il maggior rischio di infortuni mortali sul lavoro. L’ultima indagine dell’Osservatorio Sicurezza e Ambiente Vega, diretto dall’ingegnere Mauro Rossato, rivela che la regione si trova in “zona rossa” per due anni su quattro, indicativa della situazione critica a livello nazionale.

La classificazione si basa sull’indice di incidenza della mortalità in relazione alla popolazione lavorativa, un parametro ritenuto da Rossato fondamentale per comprendere appieno il fenomeno, poiché va oltre i numeri complessivi delle vittime. Nel primo semestre 2025, l’indice medio nazionale ha registrato 15,1 morti ogni milione di occupati. In Abruzzo, questo valore è stato superiore del 25% rispetto alla media nazionale, collocando la regione tra quelle in emergenza, insieme a Basilicata, Umbria, Trentino-Alto Adige, Sicilia, Puglia e Campania.

L’Abruzzo non è un caso isolato; fa parte di un gruppo di territori con popolazioni lavorative meno numerose e con settori tradizionali come costruzioni, manifattura e trasporti, che continuano a rappresentare una parte importante dell’economia locale. Il rapporto evidenzia anche alcune categorie particolarmente vulnerabili: gli stranieri, con un’incidenza di 29,8 morti per milione di occupati, e gli ultrasessantacinquenni, che in Abruzzo mostrano tassi di mortalità quasi doppi rispetto alla fascia di età 55-64 anni.

La situazione in Abruzzo, simile a quella delle altre regioni critiche, mette in evidenza che la sicurezza sul lavoro rimane un tema urgente. La mortalità non diminuisce e l’aumento da 14,8 a 15,1 morti per milione di occupati evidenzia una stabilità preoccupante. È quindi fondamentale per l’Abruzzo intensificare i controlli e promuovere una cultura della prevenzione, per evitare che le statistiche si traducano in vite spezzate.