Abruzzo: Defr, scontro politico

Il Documento economico finanziario regionale, noto come Defr, è stato presentato dall’amministrazione Marsilio e copre il periodo dal 2026 al 2028. Il capogruppo del Partito Democratico, Silvio Paolucci, ha definito questo Defr come “uno dei più vergognosi della storia dell’Abruzzo”. La relazione dell’assessore al Bilancio, Mario Quaglieri, spiega che il Defr traduce in pratica le linee strategiche e gli obiettivi del Programma di mandato della giunta regionale.

La discussione è iniziata in commissione Bilancio, dove è stata audita l’assessore alle Attività produttive, Tiziana Magnacca. Il voto sul parere è atteso, con il centrodestra che dovrebbe votare a favore e l’opposizione che ha già annunciato il suo no. Paolucci critica il Defr, sostenendo che non affronta adeguatamente la crisi dell’automotive e che prevede un aumento delle tasse per gli abruzzesi a partire dal 2026.

Sulla sanità, Paolucci sostiene che non ci sono strategie per ridurre la mobilità passiva e che l’edilizia sanitaria è ferma da otto anni. Inoltre, critica il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) Salute, sostenendo che ci sono ritardi nella realizzazione di ospedali e case di comunità. L’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, sostiene che l’Abruzzo è in linea con la media di spesa italiana, ma l’opposizione sostiene che ci sono ritardi e che il rischio è perdere i fondi del Pnrr.

Il Defr potrebbe essere approvato in consiglio regionale, nonostante le critiche dell’opposizione. Inoltre, è all’ordine del giorno la legge regionale che riscrive i confini della riserva naturale del Borsacchio, che potrebbe essere oggetto di emendamenti. Sono già pronti emendamenti per contributi a vari progetti, tra cui un centro turistico e il Premio Michetti. La Coldiretti ha organizzato un sit-in per chiedere una politica di sostegno all’agricoltura.