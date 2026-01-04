14.4 C
Roma
domenica – 4 Gennaio 2026
Spettacolo

Abruzzo: alimentazione e salute al centro del dibattito

Da stranotizie
Abruzzo: alimentazione e salute al centro del dibattito

Una pagina nuova per la città, costruita attorno a un tema che oggi è centrale nelle politiche pubbliche: il rapporto tra alimentazione, prevenzione e salute. Il Teatro comunale “Tosti” di Castel di Sangro ha ospitato il confronto dedicato a alimentazione, salute e corretti stili di vita, in occasione della presentazione del volume “Digiuno su misura” della professoressa Annamaria Colao.

L’iniziativa, promossa con il patrocinio istituzionale della Provincia dell’Aquila e del Comune di Castel di Sangro, ha posto al centro del dibattito il binomio tra nutrizione e prevenzione, richiamando l’attenzione sul ruolo sempre più rilevante che le istituzioni sono chiamate a svolgere nella promozione di stili di vita sani.

La professoressa Colao ha illustrato i contenuti del suo libro, proponendo un approccio scientifico e personalizzato al digiuno, inteso come strumento consapevole di prevenzione, capace di incidere sul metabolismo e sulla gestione dello stress.

Il presidente della Provincia dell’Aquila e sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso, ha dichiarato che il tema dell’alimentazione è oggi una questione anche politica, perché incide sulla salute delle persone e sulla qualità dello sviluppo dei territori.

A moderare l’incontro è stata la giornalista Simonetta De Chiara, con la partecipazione della professoressa Maria Vittoria Bramante e dello chef abruzzese Niko Romito. Romito ha ricordato l’impegno maturato negli anni sui temi dell’alimentazione e della sostenibilità, sottolineando come già dal 2017 sia coinvolto in progetti orientati alla definizione di menù sani e sostenibili.

Il direttore generale della Asl 1 Abruzzo, Paolo Costanzi, ha preso parte all’iniziativa, a testimonianza di un approccio che riconosce nell’alimentazione uno degli strumenti più efficaci di prevenzione e promozione della salute.

Articolo precedente
Roma investe nel digitale
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.