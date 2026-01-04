Abruzzo: alimentazione e salute al centro del dibattito

Una pagina nuova per la città, costruita attorno a un tema che oggi è centrale nelle politiche pubbliche: il rapporto tra alimentazione, prevenzione e salute. Il Teatro comunale “Tosti” di Castel di Sangro ha ospitato il confronto dedicato a alimentazione, salute e corretti stili di vita, in occasione della presentazione del volume “Digiuno su misura” della professoressa Annamaria Colao.

L’iniziativa, promossa con il patrocinio istituzionale della Provincia dell’Aquila e del Comune di Castel di Sangro, ha posto al centro del dibattito il binomio tra nutrizione e prevenzione, richiamando l’attenzione sul ruolo sempre più rilevante che le istituzioni sono chiamate a svolgere nella promozione di stili di vita sani.

La professoressa Colao ha illustrato i contenuti del suo libro, proponendo un approccio scientifico e personalizzato al digiuno, inteso come strumento consapevole di prevenzione, capace di incidere sul metabolismo e sulla gestione dello stress.

Il presidente della Provincia dell’Aquila e sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso, ha dichiarato che il tema dell’alimentazione è oggi una questione anche politica, perché incide sulla salute delle persone e sulla qualità dello sviluppo dei territori.

A moderare l’incontro è stata la giornalista Simonetta De Chiara, con la partecipazione della professoressa Maria Vittoria Bramante e dello chef abruzzese Niko Romito. Romito ha ricordato l’impegno maturato negli anni sui temi dell’alimentazione e della sostenibilità, sottolineando come già dal 2017 sia coinvolto in progetti orientati alla definizione di menù sani e sostenibili.

Il direttore generale della Asl 1 Abruzzo, Paolo Costanzi, ha preso parte all’iniziativa, a testimonianza di un approccio che riconosce nell’alimentazione uno degli strumenti più efficaci di prevenzione e promozione della salute.