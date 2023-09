Abrity Adattatore USB tipo C a USB (2 confezioni), adattatore da USB-C a 2.0/3.0, adattatore da Thunderbolt 3 a USB femmina OTG per MacBook Pro 2019/18/17, MacBook Air e tutti i dispositivi di tipo C

Abrity Adattatore USB tipo C a USB (2 confezioni), adattatore da USB-C a 2.0/3.0, adattatore da Thunderbolt 3 a USB femmina OTG per MacBook Pro 2019/18/17, MacBook Air e tutti i dispositivi di tipo CCompatibilità universale: compatibile con computer portatile/tablet/smartphone con porta USB di tipo C incluso MacBook Pro 2019/2018/2017/2016, MacBook Air 2018, Nintendo Switch, Samsung Galaxy S8/S9.Design delicato: misura 2,8 cm di lunghezza e 1,5 cm di larghezza. Occupa pochissimo spazio e può essere collegato direttamente all’estremità dell’hardware USB-A, quindi non dovrai preoccuparti di portarlo in giro.Super resistente: il corpo in lega di zinco previene i graffi. Il connettore USB C di alta qualità supera oltre 10.000 test push/pull.Non interferisce con il segnale WiFi: schermato correttamente in modo da non perdere il segnale WiFi quando si utilizza questo adattatore.Durevole: gli interni della porta USB femmina sono rivestiti in metallo, garantendo che non si consuma nel tempo, quindi nessuna preoccupazione sulla durata di questo adattatore.Nessun surriscaldamento: l’uso a lungo termine non genera calore, garantendo una buona conducibilità di trasmissione.

4,99 €