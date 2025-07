Abridge raccoglie 300 milioni per trascrizione medica AI

Abridge, una startup innovativa che utilizza l’intelligenza artificiale per automatizzare la trascrizione degli appunti medici, ha annunciato un significativo finanziamento di 300 milioni di dollari. Questa operazione, guidata da Andreessen Horowitz e Khosla Ventures, porta la valutazione dell’azienda a 5,3 miliardi di dollari, in forte crescita rispetto ai 2,75 miliardi rivenienti da un primo round di investimento di 250 milioni a febbraio.

I fondi saranno impiegati per reclutare esperti in machine learning e sviluppatori, con l’obiettivo di progettare nuovi prodotti e rafforzare l’infrastruttura AI per supportare clienti di grandi dimensioni. La tecnologia di Abridge, che si integra nei sistemi sanitari ascoltando e trascrivendo le interazioni tra paziente e medico, sta guadagnando popolarità, contribuendo a ridurre il burnout professionale tra i medici.

Attualmente, la piattaforma è utilizzata da oltre 150 grandi sistemi sanitari a livello nazionale e si prevede che supporterà quest’anno più di 50 milioni di conversazioni mediche. Tuttavia, l’adozione di questa tecnologia non si traduce sempre in un’implementazione generale, come dimostano i numeri del Yale New Haven Health System, dove solo 800 dei 3.000 medici utilizzano attivamente Abridge.

Ci sono evidenze di una diminuzione del burnout tra coloro che utilizzano la piattaforma, e l’uso della tecnologia potrebbe estendersi anche agli infermieri. Abridge ha anche migliorato la sua capacità di gestire la documentazione clinica, integrando il controllo dei codici di fatturazione.

Nel mercato competitivo degli “scribi AI”, Abridge affronta sfide da parte di attori come Microsoft e Nuance. Rimangono tuttavia preoccupazioni relative alla privacy dei pazienti e all’uso congiunto dell’intelligenza artificiale, che Abridge sta affrontando sviluppando strumenti di assistenza e non sistemi autonomi.