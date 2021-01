Nel 2016 Giulia Salemi ha partecipato come guest star al reality spagnolo Super Shore (e ci ha regalato un momento trash in cui ha parlato spagno-milanese). In una puntata la gieffina ha passato la notte con il bellissimo Abraham Garcia e in rete circola ancora un video dei due a letto insieme (ma c’è un retroscena). Intervistato da Novella 2000 il biondino ha raccontato di come ha conosciuto la Salemi Power.

“A dire il vero avevo conosciuto Giulia anni prima quando era stata a Madrid per la trasmissione Ridiculousness. Un mio amico me la presentò nel mio ristorante, nacque subito una forte empatia, ma nient’altro. Una settimana dopo andai a Milano per un lavoro con il canale MTV e lì ho incontrato di nuovo Giulia. Da quel momento, giorno dopo giorno, abbiamo cominciato a frequentarci. Più che relazione, la definirei una bella avventura. Non è stato facile conquistarla, ma vi assicuro che l’attrazione era fortissima. Mi ha fatto attendere. Ci siamo baciati dopo un bel po’ di tempo. Due anni dopo il mio incontro con Giulia, quando stavo partecipando alla seconda edizione di Super Shore. La produzione decise di farmi una sorpresa e la introdusse nella trasmissione. Non potete immaginare la mia gioia in quel momento. Avendo una relazione già da tempo, appena ci siamo visti ci siamo baciati con affetto. Non so perché stanno dicendo che sia una finzione, quel video è pura realtà”.

Abraham ha anche detto di essere ancora innamorahahahahahahato di Giulia e che per questo vorrebbe entrare al GF Vip per riconquistarla.

“Giulia mi manca tantissimo e mi piacerebbe incontrarla di nuovo. Penso sempre a lei. Purtroppo la distanza, io a Madrid lei a Milano, non ci ha consentito di continuare la relazione, ma non ho dimenticato nulla di quello che è successo tra noi. Adesso so che sta partecipando al Grande fratello Vip in Italia e sono molto contento per lei. Purtroppo non riesco a guardare tutto il programma, ma sulla pagina Instagram di Giulia non mi perdo mai un suo video. Non nascondo di essere ancora geloso, vorrei essere io l’uomo per lei. – ha continuato Abraham Garcia – Sarei capace di tornare in Italia, piombare nella Casa del Grande fratello Vip e portarmela via. Non sto scherzando. Lo ammetto, sono ancora innamorato di Giulia. Spero che un giorno questo messaggio arrivi alla produzione del programma. Lancio un appello: italiani, fate il tifo per me!”.

Non credo che Abraham abbia bisogno di ste boiate per provare a sbarcare in Italia. Direi che il ragazzo ha tutte le carte in regola per ambire a fare il GF Vip 6…

Giulia Salemi e Abraham Garcia al Super Shore.