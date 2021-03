Abraham Garcia è tornato a far parlare di sé in Italia quando ha dichiarato di essere ancora innamorato di Giulia Salemi. I due hanno avuto un flirt nel 2017 ed hanno fatto discutere per un video di Super Shore in cui si vedono insieme sotto le coperte. Il toro spagnolo (che ha commentato le notizie della sua presunta bisessualità) è anche stato un mese fa a Live Non è la d’Urso a parlare della sua storia con la gieffina, che è subito stata informata da qualcuno fuori dalla casa del GF Vip.

Proprio per non mancare di rispetto al suo Pierpaolo Pretelli, ieri sera a Live Giuliona non ha voluto incontrare Abraham Garcia. Il biondino ha comunque rilasciato un’intervista a Barbara d’Urso ed ha fatto delle rivelazioni sulla sua “ex”.

“Perché non vuole vedermi? Magari ha paura che dica qualcosa che forse voi non dovreste sapere. Tranquilla Giulia io non dirò nulla di quello che è successo tra di noi, quella è una cosa che resta tra me e lei. Un flirt tra noi? No, non era solo quello. Era di più. Nel 2016 ho parlato con il mio capo perché potesse venire nel mio reality show perché diventasse famosa in Spagna. Era perché avevamo una relazione fantastica. Secondo voi faccio queste cose per tutte? Se ti faccio lavorare con me e faccio le chiamate è perché ci tengo. Tra noi è finita prima che lei entrasse al GF Vip 3”.

Certo che dire “tranquilla che non dico quella cosa nostra” è quasi come svelare questo segreto. Se un mio ex dicesse questo in tv…



L’intervista fatta ad Abraham Garcia.